La Juventus è attesa da un mese impegnativo in cui dovrà cercare di migliorare i risultati in campionato ed in Champions League. Un inizio di stagione non ideale per la squadra bianconera anche perché Allegri non ha potuto contare su diversi giocatori importanti, diversi match li ha saltati Di Maria prima per un infortunio e poi per una squalifica in campionato. All'argentino bisogna aggiungere Paul Pogba e Federico Chiesa. Il francese ha avuto un problema al menisco a luglio, decidendo di utilizzare una terapia conservativa che però non ha dato i risultati attesi.

Per questo ad inizio settembre il francese ha deciso di fare l'intervento al menisco, il suo recupero procede bene e secondo le ultime notizie potrebbe rientrare per il match di campionato contro l'Inter previsto il 6 novembre. Si parla anche di un suo possibile recupero contro il Benfica, difficile anche se il francese ha ripreso a correre. Per il match di Champions League contro la società portoghese potrebbe recuperare Federico Chiesa, che in questi giorni ha ripreso ad allenarsi in parte con il gruppo. Come dichiarato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match fra Juventus e Maccabi Haifa il giocatore farà degli allenamenti con i suoi compagni in attesa di valutare il suo recupero con un'amichevole.

Dopo quel match si deciderà se convocarlo per i futuri impegni.

Il centrocampista Pogba potrebbe rientrare nel match di campionato contro l'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Torino Paul Pogba potrebbe recuperare per il match di campionato contro l'Inter previsto il 6 novembre. Allegri starebbe valutando la sua convocazione ad inizio novembre, nella terzultimo match prima della pausa mondiale.

Dopo ci saranno le partite contro il Verona e la Lazio. Il francese potrebbe recuperare anche per il mondiale, con Deschamps che ha dichiarato che sarà convocato con la nazionale francese solo se sarà in forma ideale. Il francese è uno dei principali rinforzi della Juventus del recente calciomercato estivo. È stato ingaggiato a parametro zero dopo la scadenza di contratto con il Manchester United, sottoscrivendo un'intesa contrattuale fino a giugno 2026 a circa 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Il giocatore Chiesa potrebbe recuperare per il match di Champions League contro il Benfica

Se per Pogba bisognerà attendere un mese per il recupero, la situazione è migliore per Federico Chiesa. Il centrocampista potrebbe rientrare per il match di Champions League contro il Benfica previsto il 24 ottobre. Match che potrebbe essere decisivo se la Juventus dovesse vincere entrambi i match del girone contro il Maccabi Haifa.