L'Inter lavora alle possibili trattative di mercato e starebbe pensando di valutare dei nomi per la corsia mancina. Dopo le ottime prestazioni che hanno permesso a Federico Dimarco di superare Robin Gosens, i dirigenti nerazzurri avrebbero pensato di cedere l'ex Atalanta per fare cassa. Il tedesco non rientrerebbe nei piani di Simone Inzaghi e sarebbe stato già vicino all'addio nella scorsa estate dopo un tentativo del Bayer Leverkusen. In Bundesliga potrebbe esserci posto per Hakan Calhanoglu se il Borussia Dortmund dovesse cercare un sostituto in caso di addio di Jude Bellingham, che piacerebbe al Real Madrid.

Casting per la corsia mancina

La società presieduta dagli Zhang potrebbe decidere di cedere Gosens già a gennaio. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. I dirigenti meneghini starebbero valutando diversi profili e nel mirino ci sarebbero Pasquale Mazzocchi della Salernitana, Alfonso Pedraza del Villarreal e Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach. Quest'ultimo sarebbe un'ottima occasione per il mercato estivo perchè ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ingaggiato addirittura a parametro zero. Piacerebbe soprattutto per le spiccate doti in fase offensiva. Il ragazzo del Villarreal avrebbe sicuramente una valutazione più elevata, circa 40 milioni di euro, e sarebbe nel mirino dell'Inter da diversi mesi.

Le due società si sarebbero parlate in occasione dell'amichevole giocata prima che iniziasse il campionato. Nelle ultime settimane sarebbe stato sondato anche il nome del terzino che milita nella squadra campana, entrato anche nel giro della Nazionale. Sarebbe sicuramente una pista più percorribile, anche se la Salernitana preferirebbe tenerlo in rosa fino al termine della stagione perché risulta essere un titolare inamovibile per Davide Nicola.

La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro e piacerebbe anche alla Juventus. L'idea delle ultime ore sarebbe invece targata Adrien Truffert. Il calciatore del Rennes ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 15 milioni di euro.

Hakan Calhanoglu potrebbe ritornare in Bundesliga

Hakan Calhanoglu è un calciatore centrale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma l'interesse del Real Madrid per Bellingham potrebbe indurre il Borussia Dortmund a cercare un sostituto del classe 2003.

Il turco è stato prelevato a zero dopo essersi svincolato dal Milan ed avrebbe una valutazione di almeno 40 milioni di euro. L'Inter non lo sacrificherebbe prima del termine di questa stagione calcistica perché può giocare anche da playmaker al posto di Marcelo Brozovic.