L'Inter si gode la doppia vittoria contro Barcellona e Sassuolo, ma deve fare i conti con l'emergenza in attacco e con la crisi realizzativa di Lautaro Martinez. L'argentino svolge un ruolo molto dispendioso, ma risulta poco lucido sotto porta e ormai non va in gol da oltre un mese. La sua condizione non è aiutata dalle assenze nel reparto (gli infortuni di Romelu Lukaku e Joaquin Correa), che lo costringono a giocare sempre. Lautaro infatti ha riposato raramente ma, quando - a breve - ritornerà il centravanti belga, potrebbe sedersi in panchina per qualche gara.

L'idea di mister Simone Inzaghi - secondo alcune indiscrezioni - sarebbe infatti quella di puntare sul doppio centravanti per rendere il reparto offensivo più strutturato. In particolare Dzeko e Lukaku potrebbero anche scambiarsi la posizione durante la partita, con il belga che sarebbe quello predisposto a garantire maggiore profondità. Tutto questo fino a quando Lautaro non avrà ritrovato la giusta condizione. Ci potrebbero essere comunque delle rotazioni perché, fino al Mondiale, il calendario in programma prevede praticamente una partita ogni tre giorni. Intanto il belga dovrebbe essere disponibile per la convocazione già nella gara della prossima settimana contro la Salernitana di Davide Nicola.

Sarebbe una notizia importante per Inzaghi, che intanto in Champions League a Barcellona dovrebbe puntare su Lautaro Martinez e Dzeko, visto il persistere del problema al ginocchio di Correa.

Sul piano del Calciomercato per il futuro, intanto, la società nerazzurra potrebbe mettere nel mirino le prestazioni del centrocampista classe 2004 Vasco Walz del Borussia Dortmund.

Walz, un giovane centrocampista conteso da Inter, Juventus e Milan

Il centrocampista classe 2004 Vasco Walz piacerebbe molto a Inter, Milan e Juventus. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro ma il fatto che abbia il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe giocare a favore delle squadre interessate.

"So che parla molto bene l’italiano e che si sente italiano.

Per caratteristiche si adatterebbe perfettamente alla Serie A, non ho dubbi su questo. È un jolly di centrocampo in grado di giocare un calcio moderno, perché è valido nelle due fasi, col pallone fra i piedi, nei tackle e anche nell'impostazione", ha recentemente dichiarato su di lui Ivica Erceg, vice allenatore del Kickers Offenbach, ai microfoni di Tuttomercatoweb.