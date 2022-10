È già tempo di idee di mercato per Inter e Juventus. I nerazzurri, entusiasti dopo la vittoria convincente maturata contro il Barcellona in Champions League, potrebbe fronteggiare l'offerta in arrivo direttamente dalla Premier League, sponda Liverpool, per Nicolò Barella. I bianconeri, invece, impegnati stare 5 ottobre contro il Maccabi starebbero pensando al futuro e vorrebbero potenziare la dirigenza con la competenza di Cristiano Giuntoli. L'attuale direttore sportivo del Napoli potrebbe portare con sè a Torino anche Piotr Zielinski.

Il Liverpool potrebbe mettere sul piatto 70 milioni per Barella

Il Liverpool avrebbe messo nel mirino Nicolò Barella. Sotto espressa richiesta di Jurgen Klopp potrebbe esserci già un affondo nel mese di gennaio per Arthur non è ancora pronto e Naby Keità non sarebbe più centrale nel progetto del tecnico tedesco che ha perso Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain per infortunio. I Reds potrebbero presentarsi negli uffici dell'Inter con un'offerta da circa 70 milioni di euro. Cifra che farebbe vacillare i dirigenti meneghini perché consentirebbe di effettuare una netta plusvalenza e di riparare la situazione finanziaria degli Zhang. La società asiatica vorrebbe però non cedere un calciatore centrale nel progetto tecnico di Inzaghi come Barella anche perché candidato come possibile capitano se Samir Handanovic dovesse lasciare il club a fine stagione.

Il capitolo fascia da capitano potrebbe essere però chiuso nei prossimi mesi se dovesse rinnovare Milan Skriniar, al quale è stata affidata la fascia nella gara vinta contro i catalani.

Giuntoli e Zielinski piacerebbero alla Juve

La Juventus programmerebbe il mercato della prossima stagione e vorrebbe farlo inserendo una nuova figura nell'organigramma della società.

Si tratterebbe di Cristiano Giuntoli, molto stimato da Andrea Agnelli. Il direttore sportivo del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere un rinforzo soprattutto per ringiovanire la rosa del club torinese. Potrebbe portare come primo colpo Piotr Zielinski. Il polacco sarebbe da sempre apprezzato dalla Juventus che potrebbe inserirlo nel centrocampo del futuro.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e l'affare potrebbe entrare nel vivo in estate perché ha il contratto in scadenza nel 2024. Le società hanno già intavolato delle trattative in passato come dimostra quella che portò Gonzalo Higuain alla Continassa. Giuntoli potrebbe essere dunque un rinforzo anche per individuare giovani profili futuribili e con ottimo potenziare. Potrebbe lavorare in sinergia con Federico Cherubini.