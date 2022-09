L'Inter inizierebbe già a pensare al mercato in entrata e in uscita per l'estate del 2023. Non è da escludersi un conferma per Romelu Lukaku, potrebbe lasciare invece Edin Dzeko (in scadenza di contratto e con delle sirene che lo vorrebbero in direzione degli Stati Uniti), mentre Nicolò Barella sarebbe nel mirino del Liverpool, anche se difficilmente il club nerazzurro dovrebbe cederlo.

Il Liverpool penserebbe a Barella

Il Liverpool potrebbe cercare Nicolò Barella al termine di questo campionato. Il calciatore italiano sarebbe un richiesta precisa del tecnico tedesco Jurgen Klopp, che inoltre avrebbe fatto dei sondaggi anche per Federico Valverde del Real Madrid.

Il centrocampista ex Cagliari sarebbe perfetto per il 4-3-3 degli inglesi, ma l'Inter non vorrebbe privarsi di lui perché lo ritiene centrale per il proprio progetto tecnico. La valutazione di Barella sarebbe di circa 60 milioni di euro, mentre il suo contratto scade nel 2026.

L'operazione per una sua eventuale cessione sarebbe però molto complicata, anche perché il centrocampista sardo è ritenuto dai nerazzurri come un possibile candidato per ereditare la fascia da capitano di Samir Handanovic.

Edin Dzeko potrebbe approdare negli Usa

Al termine del campionato potrebbe lasciare la Pinetina anche Edin Dzeko. Il bosniaco ha il contratto in scadenza nel giugno 2023. che potrebbe non essere prolungato.

Il suo desiderio sarebbe quello di vincere il titolo italiano con la squadra allenata da Simone Inzaghi, per poi chiudere la carriera all'estero. In particolare - secondo alcune indiscrezioni - nel suo futuro potrebbe esserci la MLS statunitense, ormai ricca di calciatori con un passato Serie A.

L'attaccante potrebbe dunque restare fino a giugno per poi salutare Milano a parametro zero.

Lukaku vorrebbe restare all'Inter

Nelle prossima stagione potrebbe invece restare in nerazzurro il belga Romelu Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, il calciatore avrebbe espresso la volontà di non ritornare al Chelsea nonostante l'esonero di Thomas Tuchel. Il belga ha "spostato" due mesi fa la causa nerazzurra e sarebbe disposto a muoversi in prima personale per rinnovare il prestito tra l'Inter e il Chelsea anche per la prossima stagione.

Intanto, riguardo al presente, Lukaku ha smaltito l'infortunio e dovrebbe essere disponibile per la prossima gara di campionato contro la Roma.