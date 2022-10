Milan Skriniar è uno dei casi spinosi in casa Inter. Il centrale slovacco non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro e per questo potrebbe lasciare Milano già nella prossima finestra invernale di mercato. Su di lui, ci sarebbe tanti top club europei tra cui il Manchester United.

Inter, United su Skriniar. Proposto Martial come contropartita

Viste le recenti prestazioni non esaltanti della retroguardia, la dirigenza dello United sarebbe alla ricerca di un difensore di caratura internazionale che possa diventare la guida del pacchetto arretrato a disposizione di Ten Haag.

I Red Devils starebbero osservando con grande attenzione la situazione di Skriniar che complice un rinnovo contrattuale che stenta ad arrivare potrebbe esser ceduto già a gennaio.

Per diminuire le pretese economiche del club nerazzurro, la società di Manchester sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Anthony Martial che nonostante la doppietta nel derby è ormai fuori dal progetto di Ten Haag. Difficile che l'Inter possa decidere di accettare l'eventuale scambio dello United, visto l'interesse di altri club come Real Madrid e Paris Saint Germain che sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra cash da circa 30 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrale slovacco.

In caso di addio di Skriniar, l'Inter sarebbe obbligata a ritornare sul mercato per completare il pacchetto arretrato e puntare su qualche giovane in prestito: i nomi più gettonati resterebbero quelli di Chalobah del Chelsea e Tanganga del Tottenham.

Inter-Barcellona: 1-0. Decide Calhanoglu, tre punti fondamentali per il girone

In attesa delle vicende di mercato, l'Inter risorge in Champions League dopo l'amaro ko in campionato contro la Roma. A San Siro, i nerazzurri battono il Barcellona di Xavi per 1-0 grazie alla rete dalla distanza di Hakan Calhanoglu. Un successo fondamentale che permette all'undici di Inzaghi di balzare al secondo posto nel girone e giocarsi la qualificazione nelle prossime sfide, a cominciare da quella ritorno del Camp Nou contro i blaugrana.

Un primo tempo che vede un'Inter molto accorta in fase difensiva che lascia pochi spazi al tridente del Barca ed in particolare al bomber Robert Lewandowski. Alla prima occasione, i nerazzurri passano con la grande conclusione da fuori di Hakan Calhanoglu che batte Ter Stegen firmando l'1-0. Nella ripresa, la formazione di Inzaghi riesce a controllare le sfuriate dell'undici di Xavi grazie ad una prova attenta di Onana che salva sulla conclusione ravvicinata di Dembelè.

Una vittoria fondamentale per il risultato ma anche per Inzaghi che esce con delle certezze come le grandi prestazioni di Onana e Dimarco, pronti a guardarsi la titolarità assoluta in questa Inter.