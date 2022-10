Arrivano conferme sulla cessione della proprietà dell’Inter. Secondo quanto riportato dal Financial Times, gli advisor potrebbero iniziare le trattative già nella prossima settimana. Raine Group (la stessa banca che ha gestito la cessione societaria del Chelsea) e Goldman Sachs sono al lavoro alla ricerca di acquirenti dopo la decisione del gruppo Suning, che avrebbe dunque deciso di mettere in vendita la società dopo i problemi economici causati dalla pandemia, che ha causato perdite a molti club soprattutto per la chiusura degli stadi. Nelle prossime settimane gli Zhang potrebbero versare circa 100 milioni di euro per far respirare un bilancio che si è chiuso con un passivo di circa 134 milioni di euro.

Durante la finestra di mercato, i dirigenti meneghini hanno evitato la cessione di calciatori importanti come era avvenuto negli scorsi anni con Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Nonostante il tentativo del Paris Saint Germain che avrebbe offerto circa 65 milioni di euro per Milan Skriniar, Marotta e Piero Ausilio hanno garantito a Simone Inzaghi la presenza in rosa del centrale slovacco che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Un’altra squadra potrebbe essere dunque acquisita da investitori esteri dopo che anche Roma, Fiorentina, Genoa ed Atalanta sono passate sotto la gestione di proprietari americani. Bisogna, inoltre, ricordare che gli imprenditori americani, soltanto pochi mesi fa avevano beneficiato di un prestito elargito da Oaktree che ha garantito circa 275 milioni di euro ( con un tasso di interesse di circa il 10%) sotto forma di finanziamento gestito da Great Orizon.

L’operazione è stata fondamentale per saldare le pendenze relative al periodo 2020-2021 e per iniziare al meglio la stagione successiva. Gli Zhang dovranno rispettare i paletti imposti dal prestito entro il 2024. Tra i possibili acquirenti sarebbe, spesso, emerso anche il nome del fondo Pif, proprietario anche del Chelsea.

Le parole di Marotta sulla possibile vendita del club

"E' una situazione che è sopra la mia testa, posso solo dire che la società è vicina alla squadra e al club e ha sempre adempiuto ai propri obblighi finanziari, siamo a posto coi pagamenti e posso solo dire che la famiglia Zhang ha profuso centinaia e centinaia di milioni di euro“.

Ha rivelato Giuseppe Marotta durante un intervento in occasione del Gran Galà del Calcio.

L’amministratore delegato ha preferito dribblare le voci societarie e ha preferito commentare la ripresa sportiva della squadra dopo un avvio negativo soprattutto in campionato. Parole cariche di ottimismo sono poi arrivate anche per Milan Skriniar, che potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter in scadenza a giugno.