La Juventus è al lavoro in questi giorni per un mese e mezzo impegnativo in merito al calcio giocato. La stagione dipenderà evidentemente dai match di campionato e di Champions League da qui alla pausa mondiale. Allegri ha la fiducia della società ma ci si attendono dei miglioramenti evidenti sia nel gioco che in classifica. La distanza dai primi posti in campionato è di 7 punti, serviranno quattro vittorie nel girone di Champions League per qualificarsi agli ottavi di finale. Le trattative di mercato di gennaio dipenderanno molto anche dai miglioramenti della società Juve nelle competizioni, quello che sembra certo però è l'esigenza di migliorare la squadra soprattutto in difesa.

Potrebbero arrivare un centrale di sinistra oltre che un terzino. I nomi sono i soliti, piacciono Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte oltre a Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini del Borussia Monchegladbach. Proprio in merito al rinforzo come terzino ha parlato Paolo Bargiggia, il giornalista sportivo ha sottolineato che il sostituto di Alex Sandro per la stagione 2023-2024 potrebbe essere Bensebaini. Il giocatore della società tedesca sarebbe il preferito rispetto allo spagnolo del Benfica. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto a giugno, arriverebbero a parametro zero dalla stagione 2023-2024.

Il giornalista sportivo Bargiggia ha parlato del possibile arrivo di Bensebaini alla Juventus

'Penso che più che Grimaldo sia da seguire Bensebaini per un sacco di ragioni e che forse possa essere lui il favorito per prendere il posto di Alex Sandro'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in riferimento al possibile rinforzo nel ruolo di terzino per la Juventus.

Secondo il giornalista sportivo il preferito sarebbe Rami Bensebaini, che in questa stagione ha disputato fino ad adesso 6 match nel campionato tedesco segnando 2 gol. Il giocatore è extracomunitario, arriverebbe a giugno a meno che la Juventus non riuscisse a cedere a titolo definitivo giocatori extracomunitari in rosa. Si parla molto della possibile cessione di Kaio Jorge, che piace nel campionato brasiliano, al Flamengo.

Bensebaini arriverebbe come sostituto di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno. Il brasiliano difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

Il brasiliano non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare a parametro zero la Juventus. In scadenza di contratto a giugno ci sono anche Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Per il francese si parla di un possibile trasferimento al Manchester United a giugno. La società inglese potrebbe offrire circa 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Per quanto riguarda invece altri acquisti a parametro zero a giugno, si valutano anche diversi centrocampisti, su tutti Kanté e Douglas Luiz. Per la difesa invece potrebbe arrivare Evan N'Dicka, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione.