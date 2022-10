La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato durante il Calciomercato estivo e altrettanto potrebbe fare anche nella prossima estate.

A proposito di centrocampo, la società bianconera potrebbe decidere di aggiungere altri rinforzi al reparto. In particolare ce ne sono diversi che vanno in scadenza di contratto a fine stagione e che garantirebbero qualità al centrocampo bianconero. Solo fra coloro che giocano nel campionato inglese piacciono Kanté del Chelsea, Tielemans del Leicester, Gundogan del Manchester City e Douglas Luiz dell'Aston Villa.

Il brasiliano pare essere uno dei preferiti della società bianconera: prima dell'arrivo di Leandro Paredes nel recente calciomercato estivo si era anche già parlato di un suo possibile arrivo a Torino. In questa stagione ha disputato fino ad adesso sei match nel campionato inglese e uno nella Carabao Cup, segnando un gol in ciascuna competizione. Il classe 1998 piace anche a diverse società inglesi.

Possibile rinforzo a giugno il giocatore Douglas Luiz

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando il profilo di Douglas Luiz. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno con l'Aston Villa, il suo arrivo potrebbe concretizzarsi solo a fine stagione essendo un giocatore extracomunitario.

A 24 anni si tratterebbe di un rinforzo per il presente e per il futuro, tecnicamente sarebbe però un giocatore simile a Paredes, arrivato a Torino nel recente calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto.

Di conseguenza la Juventus potrebbe valutare anche di non riscattarlo dal Paris Saint Germain, sebbene il centrocampista abbia dimostrato tutta la propria importanza in questo inizio di stagione, nonostante le prestazioni non ideali del resto della squadra bianconera.

Douglas Luiz potrebbe arrivare comunque anche in caso di conferma dell'argentino, soprattutto se si dovessero concretizzare altre cessioni per la società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori in scadenza di contratto a giugno, soprattutto per la difesa. A tal riguardo la società bianconera cercherebbe un centrale di sinistra, utile non solo per la difesa a quattro, ma eventualmente anche per quella a tre.

Uno dei preferiti pare essere il francese Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, come terzino invece i preferiti sarebbero Rami Bensabaini e Alejandro Grimaldo, anche loro in scadenza di contratto a fine stagione.