In casa Juventus le prossime settimane saranno determinanti anche per decidere il futuro di mister Massimiliano Allegri. Pur avendo un contratto in vigore fino al giugno 2025, qualora i risultati della squadra non dovessero migliorare sensibilmente, il tecnico toscano potrebbe anche essere sostituito al termine di questa stagione.

A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile ingaggio in estate di Zinedine Zidane. Nonostante si parli dell'ex tecnico del Real come possibile sostituto di Didier Deschamps sulla panchina della nazionale francese, potrebbe anche valutare un'offerta di una società importante come la Juventus, dove ha giocato dal 1996 al 2001.

Ci sarebbe anche il Paris Saint Germain interessato a Zidane, ma il tecnico di Marsiglia potrebbe preferire un'eventuale offerta della società bianconera.

Il tecnico Zidane possibile sostituto di Allegri sulla panchina della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in caso di addio a Massimiliano Allegri la Juventus potrebbe ingaggiare Zinedine Zidane come nuovo tecnico dalla stagione 2023-2024. Il francese sarebbe considerato uno dei preferiti per un eventuale nuovo progetto sportivo per la società bianconera.

Sui media sportivi internazionali si parla da tempo di Zidane come possibile sostituto di Deschamps sulla panchina della nazionale francese al termine del mondiale, ma in caso di offerta di una società importante il tecnico potrebbe preferire un'esperienza in un club rispetto una nazionale.

La pista Juventus potrebbe essere gradita a Zidane, che ha già militato in bianconero da giocatore per cinque anni, dal 1996 al 2001, vincendo due scudetti, una Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale e un Pallone d'oro.

Di certo l'eventuale ingaggio del tecnico francese significherebbe dovergli pagare un ingaggio importante.

I possibili nomi per il dopo Allegri: piacciono anche Tuchel, Gasperini e Conte

La Juventus, comunque, valuterebbe pure altri tecnici per la stagione 2023-2024. Fra essi circola il nome di Tomas Tuchel, esonerato di recente dal Chelsea, ma anche quello di Gian Piero Gasperini dell'Atalanta e quello di Antonio Conte del Tottenham.

A tal riguardo il tecnico pugliese potrebbe decidere di non accettare un'offerta di prolungamento di contratto del Tottenham, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno.