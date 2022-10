La Juventus è al lavoro negli ultimi giorni per preparare al meglio le partite da qui alla pausa mondiale. Non solo Champions League, ci saranno diversi match decisivi in campionato per avvicinare i primi posti in classifica. Attualmente il Napoli è a +10, una distanza importante, per questo bisogna cercare di vincere gran parte dei quattro match rimasti in campionato da qui alla pausa mondiale, soprattutto gli scontri diretti contro Inter e Lazio. Intanto la società bianconera è al lavoro anche per il mercato di gennaio, considerando che servono giocatori per la difesa.

Potrebbe arrivare un centrale di sinistra e un terzino, si valutano soprattutto i giocatori in scadenza a giugno. Piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Per giugno invece la società bianconera starebbe valutando un altro giocatore importante per la difesa. A confermarlo è la stampa spagnola, che parla di un interesse per Pau Torres. Il centrale classe 1997 del Villareal è uno dei giocatori graditi dalla società bianconera per migliorare la difesa, ideale da schierare insieme a Bremer. Si era parlato di un suo possibile arrivo nel recente Calciomercato estivo una volta confermata la partenza di Giorgio Chiellini. Alla fine la Juventus decise di acquistare Bremer come sostituto di de Ligt.

Lo spagnolo è uno dei migliori centrali del calcio europeo, lo dimostra anche la sua valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro.

Il centrale del Villareal piace molto alla società bianconera che starebbe cercando un difensore di piede sinistro da far giocare insieme a Bremer. Pau Torres sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro considerando che come Bremer è un classe 1997. La sua valutazione di mercato è di circa 50 milioni di euro, giustificata dalla crescita avuta nelle ultime stagioni e dal fatto che è stato schierato titolare in diversi match con la nazionale spagnola.

Per caratteristiche tecniche ricorda molto Bonucci, perché come l'italiano è bravo nell'impostazione di gioco. La Juventus però lavora anche all'acquisto di un terzino considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora all'acquisto anche di un terzino oltre che di un centrale. Abbiamo parlato di N'Dicka, che può giocare anche terzino, per il dopo Alex Sandro piacciono anche Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Di questi il preferito sarebbe lo spagnolo in quanto a differenza dell'algerino ha il passaporto comunitario. Con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe approdare nella società bianconera.