La Juventus è al lavoro per definire diverse trattative di mercato nel mercato di gennaio. Si valutano almeno due rinforzi, che potrebbero diventare tre se dovesse arrivare anche un centrocampista. Molto dipenderà però dalle cessioni, anche in considerazione del fatto che ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno. Uno su tutti è Adrien Rabiot, per il francese si parla di un possibile trasferimento al Chelsea per circa 10 milioni di euro. Le ultime notizie di mercato però parlano anche di un possibile prolungamento di contratto per il centrocampista.

Potrebbero lasciare Torino anche due giovani che non stanno raccogliendo molto minutaggio in questo inizio di stagione. Ci riferiamo a Nicolò Fagioli e a Matias Soulé, il primo era stato vicino al ritorno alla Cremonese nel recente Calciomercato estivo, alla fine è rimasto anche la lista Uefa de giocatori da presentare per la Champions League, essendo cresciuto nel settore giovanile bianconero. Il centrocampista però non sta raccogliendo molto minutaggio come Matias Soulé, che piace a diverse società italiane. Su tutte l'Empoli, che secondo le ultime notizie di mercato potrebbe valutare il suo arrivo in prestito. Un'eventuale cessione in Serie A potrebbe aiutarlo anche nella crescita considerando che andrebbe a giocare titolare nella società toscana.

Soulé potrebbe approdare all'Empoli in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Matias Soulé potrebbe approdare all'Empoli in prestito a gennaio. Il centrocampista argentino non sta raccogliendo molto minutaggio e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale in una società che gioca in Serie A.

Quella toscana sarebbe l'ideale anche perché tanti giovani sono cresciuti e stanno crescendo nell'Empoli. Uno di questi è un giocatore in prestito dalla Juve e che potrebbe divinare un centrale difensivo importante per il futuro. Ci riferiamo a Koni De Winter, che Zanetti sta schierando titolare da diversi match. L'argentino Matias Soulé è arrivato a gennaio 2020 nella società bianconera dopo essere andato in scadenza di contratto con il Vele Sarsfield, giocando prima nella Primavera bianconera, poi nell'under 23 fino alla promozione nella prima squadra.

Un prestito in Serie A potrebbe aiutarlo a maturare altra esperienza professionale così da ritornare dalla stagione 2023-2024 come giocatore pronto a giocarsi un posto da titolare nella società bianconera.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe acquistare diversi giocatori nel mercato di gennaio. Con la possibile partenza di Alex Sandro a giugno potrebbero arrivare non solo un centrale di difesa ma anche un terzino. Piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso nella società bianconera.