La Juventus nell'ultima sessione estiva di Calciomercato, ha tentato principalmente di cambiare il centrocampo, cedendo alcuni dei calciatori già presenti in rosa e comprando prima Paul Pogba e poi Leandro Paredes. Il francese però, a causa dei problemi al ginocchio, non ha praticamente ancora esordito in campionato e il suo rientro potrebbe slittare per il 2023. Questo, starebbe facendo meditare la compagine bianconera che nel Luglio del 2023, potrebbe investire di nuovo nel reparto di mediana.

Secondo le indiscrezioni di oggi dunque, la Vecchia Signora osserverebbe principalmente 3 nomi, N'Golo Kanté, Ilkay Gundogan e Sergej Milinkovic-Savic.

La Juventus guarda al mercato dei possibili parametri 0, Kanté e Gundogan tra le alternative più illustri

La Juventus è famosa per aver attinto al mercato dei parametri 0 con successo: la società bianconera dunque potrebbe tentare di nuovo il colpo gobbo, andando ad acquisire due profili che nel 2023 potrebbero liberarsi come svincolati, N'Golo Kanté e Ilkay Gungogan. Il primo, potrebbe non rinnovare con il Chelsea a causa delle regole imposte dal nuovo presidente del "Blues" Todd Boehly, che non gradirebbe far firmare contratti troppo lunghi ed onerosi a calciatori che hanno superato i 30 anni.

Per questo motivo, il centrocampista francese starebbe pensando di lasciare Londra dopo 6 anni e un suo eventuale addio, attirerebbe diverse squadra oltre alla stessa Juventus. Stando alle voci di mercato, sul classe '91 ci sarebbero già gli occhi di Inter, Milan e PSG. Discorso analogo varrebbe per Gundogan, mediano di classe che attualmente milita al Manchester City.

La squadra guidata da Pep Guardiola vorrebbe ringiovanire la rosa in alcuni elementi ed il giocatore tedesco, che ad Ottobre compirà 32 anni, sarebbe uno di quelli indicati dal tecnico spagnolo per non essere riconfermato.

Milinkovic-Savic discute il rinnovo con la Lazio, se non dovesse arrivare la Juve potrebbe inserirsi per acquisirlo

Milinkovic-Savic e la Lazio starebbero discutendo per rinnovare un contratto che scadrà nel 2024. Se le parti non dovessero trovare quindi un accordo, Claudio Lotito potrebbe essere costretto a prendere in seria considerazione l'ipotesi di dover cedere il serbo nella prossima estate. Ecco perché, secondo le indiscrezioni di oggi, la Juventus sarebbe alla finestra per vedere l'evolversi della situazione, pronta ad inserirsi in un'eventuale corsa per acquisire il calciatore classe '95. E' doveroso sottolineare, come sul "Sergente" potrebbero piombare anche diverse squadre della Premier League, come le due di Manchester ed il Liverpool.