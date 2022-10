La Juventus è attesa da settimane importanti. Parte del futuro professionale del tecnico Massimiliano Allegri passerà dai prossimi match della squadra bianconera, in particolar modo da quello contro il Paris Saint Germain e dai due di campionato contro l'Inter e la Lazio. Se i bianconeri dovessero deludere, la società potrebbe decidere anche di sostituire il toscano affidando la panchina ad un traghettatore fino a giugno in attesa di un nuovo progetto sportivo con un tecnico di esperienza internazionale dalla stagione 2023-2024. Pesa molto l'eliminazione anticipata dalla Champions League, anche per il modo in cui è arrivata, con la Juve che ha rimediato tre sconfitte e una vittoria in quattro match.

C'è molto lavoro da fare anche sul mercato con la società bianconera che potrebbe rinforzare le fasce difensive. Si parla molto del possibile arrivo di un terzino sinistro, a tal riguardo i nomi che piacciono sono Ramy Bensebaini e Alejandro Grimaldo, che però potrebbero arrivare a giugno quando saranno a scadenza di contratto con le società in cui giocano. Si valuta però l'acquisto anche di un terzino destro, considerando che oltre Alex Sandro anche Cuadrado è in scadenza di contratto e Danilo gradualmente sta diventando un centrale. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe acquistare già a gennaio Alvaro Odriozola, spagnolo ex Fiorentina, il cui cartellino è di proprietà del Real Madrid, che potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro.

Odriozola andrà in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2024.

Odriozola potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare a gennaio un terzino destro. Piacerebbe molto Alvaro Odriozola, che nella scorsa stagione alla Fiorentina ha dimostrato la sua qualità soprattutto nel supportare il settore avanzato.

Deve migliorare in fase difensiva ma con un contratto in scadenza a giugno 2024 il suo eventuale arrivo in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro potrebbe rappresentare una possibilità vantaggiosa di mercato per la società bianconera. Il fatto che conosca il campionato italiano avendo giocato alla Fiorentina la scorsa stagione è un vantaggio e potrebbe agevolare il suo arrivo a Torino.

Di certo la Juventus se non a gennaio nel Calciomercato estivo dovrà rinforzare le fasce difensive considerando che sia Alex Sandro che Cuadrado sono a scadenza di contratto.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero a giugno anche Angel Di Maria. L'argentino di recente ha voluto smentire le notizie di mercato che parlavano di una sua possibile partenza a gennaio, sottolineando come il suo desiderio è quello ritornare nel campionato argentino ma non nell'immediato. A tal riguardo se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale a giugno, potrebbe arrivare un grande rinforzo come sostituto del giocatore.