La Juventus è riuscita a vincere un match importante contro il Torino dopo due sconfitte contro il Maccabi Haifa e il Milan. Un successo importante non solo per i 3 punti ma anche per dare motivazione alla squadra bianconera, che negli ultimi match ha avuto non poche problematiche. Tante le critiche che hanno riguardato i bianconeri, dai giocatori al tecnico Allegri. L'atteggiamento contro il Torino è stato importante, anche se la vittoria è stata agevolata da una prestazione non ideale della squadra di Juric. Serviva però vincere, con la squadra che dovrà cercare di confermarsi da qui a novembre fra campionato e Champions League.

A parlare della situazione della Juventus è stato Fabio Caressa. A Sky Sport il giornalista sportivo. ha sottolineato come il Torino stia avendo problematiche nel gioco e questo ha agevolato la Juventus. La squadra bianconera secondo Caressa si è aiutata di più rispetto al solito e ha trovato un leader importante che può essere molto importante in questa stagione: parliamo di Danilo, che è uno dei migliori giocatori della Juventus da inizio stagione. Il giornalista sportivo ha aggiunto che i giocatori bianconeri si sono presi delle responsabilità oltre al fatto che hanno capito che dovevano fare qualcosa in più rispetto alle prestazioni di questo inizi odi stagione.

La Juventus avrebbe trovato in Danilo il riferimento per i giocatori bianconeri

'Nella vittoria della Juventus ha contribuito il Torino, che gioca male. Detto questo, la squadra è riuscita a rimanere più corta, si sono aiutati di più e ha trovato cosa gli mancava: il leader'. Queste le dichiarazioni di Fabio Caressa a Sky Sport, che ha poi aggiunto: 'Che è Danilo, è un’ancora alla quale aggrapparsi.

Da qui a dire che è cambiato tutto no. I giocatori si sono presi delle responsabilità. Si sono resi conti che qualcosa in più dovevano fare. Parole importanti quelle del giornalista sportivo, che ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato volontà e motivazione nel match contro il Torino. Sarà importante però confermarsi per i bianconeri già dal match contro l'Empoli, previsto venerdì 21 ottobre, in attesa di quello contro il Benfica in Champions League previsto martedì 25 ottobre.

Le partite della Juventus da qui a novembre

La Juventus è attesa da match importanti da qui a novembre fra campionato e Champions League. Giocherà contro l'Empoli venerdì 21 ottobre, ci sarà poi il match contro il Benfica in Champions League. Il match contro il Lecce sarà seguito da quello contro il Paris Saint Germain per l'ultima giornata del girone della Champions League. Gli ultimi match prima della pausa mondiale saranno contro l'Inter, il Verona e la Lazio.