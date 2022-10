Dopo la pausa per le nazionali, questa domenica 2 ottobre alle ore 20:45, la Juventus tornerà in campo per affrontare il Bologna. I bianconeri, in questa partita, vorranno dare un segnale per far capire che le sconfitte contro Benfica e Monza sono stati solo degli incidenti di percorso.

Per guidare la Juventus fuori dalla crisi, Allegri si affiderà al suo capitano Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino tornerà a guidare la difesa bianconera. Ma quello di Bonucci non è il solo rientro importante per la Juventus. Infatti, a centrocampo ci saranno i rientri di Adrien Rabiot e Manuel Locatelli.

Il francese è uno dei titolarissimi di Allegri e il suo ritorno sarà fondamentale.

La Juventus ritrova pedine importanti

Uno dei principali problemi della Juventus, nella prima parte di stagione, è stato quello legato alle tante assenze. Adesso, però, i bianconeri hanno recuperato tutto i loro uomini e all'appello mancheranno solo Paul Pogba, Federico Chiesa e lo squalificato Angel Di Maria. Dunque, Massimiliano Allegri avrà finalmente la possibilità di mettere in campo una formazione più competitiva e soprattutto potrà fare anche turnover. In particolare per il match contro il Bologna, il tecnico livornese sembra intenzionato a far rifiatare Leandro Paredes. L'argentino è reduce dalla lunga trasferta in Argentina e con il ritorno di Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, la Juventus può permettersi di farlo riposare.

A completare la mediana bianconera ci saranno Weston McKennie e Filip Kostic. L'americano e il serbo agiranno sulle corsie laterali. Infatti, Massimiliano Allegri sembra intenzionato ad affidarsi ad un 4-4-2 che può, all'occorrenza, diventare un 3-5-2. Anche in attacco ci sarà un rientro importante, visto che la Juventus ritroverà Arek Milik, che contro il Monza era squalificato.

Il numero 14 agirà al fianco di Dusan Vlahovic.

Si rivede Szczesny

Quelli di Locatelli, Rabiot e Milik non saranno gli unici rientri per la Juventus. Infatti, i bianconeri ritroveranno anche Wojciech Szczesny e Juan Cuadrado. Il portiere polacco tornerà tra i titolari, mentre il colombiano dovrebbe anche in panchina. Infatti, in difesa, sulla destra agirà Mattia De Sciglio che ha potuto sfruttare la pausa per ritrovare la condizione fisica.

A completare la difesa ci saranno Bonucci, Bremer e Danilo.

Per la Juve, contro il Bologna, sarà importante dare un segnale di reazione dopo i recenti ko anche perché mercoledì 5 ottobre ci sarà il match di Champions League contro il Maccabi Haifa.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Danilo; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.