In questi giorni, si è parlato moltissimo del futuro della panchina della Juventus. In particolare molti tifosi vorrebbero l'esonero di Massimiliano Allegri dopo le sconfitte subite contro il Benfica e il Monza. Ma la società bianconera ha deciso di andare avanti con il tecnico livornese. In questi giorni, però, si è anche parlato dell'ipotesi che la Juventus cambi allenatore a giugno e come possibile sostituto di Massimiliano Allegri si sarebbe fatto il nome di Antonio Conte. Ma il tecnico del Tottenham ha smentito questa ipotesi: "Ritengo che sia irrispettoso sia per me che per Allegri.

Abbiamo appena iniziato la stagione", ha detto Conte in conferenza stampa.

Conte sta bene al Tottenham

In queste settimane, il nome di Antonio Conte è stato accostato alla Juventus. Si è parlato molto di un possibile ritorno del tecnico salentino n bianconeri a fine stagione. Ma Antonio Conte ha smentito questa ipotesi e ha sottolineato di essere felice al Tottenham: "Ho parlato molte volte di questa cosa e ho sempre detto che sono felice di essere qui". Dunque, il tecnico salentino e Massimiliano Allegri restano ben saldi sulle rispettive panchine. Inoltre, Conte ha confidato di avere un ottimo rapporto con la dirigenza del Tottenham: "Mi piace lavorare per questo club, ho un ottimo rapporto sia con il presidente Levy che con il ds Paratici", ha detto Conte in conferenza stampa.

Allegri e la Juventus pronti a riprendere il campionato

In queste settimane, la Juventus è stata al centro di vari dibattiti e le sconfitte contro Monza e Benfica hanno lasciato diversi strascichi. Queste battute d'arresto hanno messo il tecnico livornese al centro delle critiche e adesso è chiamato a portare la sua squadra fuori dalla tempesta.

La Juventus deve ritrovare la vittoria che manca dal 31 agosto. Per Massimiliano Allegri arrivano buone notizie dall'infermeria visto che Manuel Locatelli e Adrien Rabiot hanno recuperato dai rispettivi infortuni e sono pronti a tornare a disposizione. Entrambi si candidano per giocare dal primo minuto contro il Bologna. Inoltre, la Juventus ha ritrovato la maggior parte dei nazionali che hanno fatto ritorno alla Continassa.

I bianconeri avranno ancora alcuni giorni per preparare nei dettagli la gara contro il Bologna e Massimiliano Allegri ha tutto il tempo per decidere quale formazione schierare la sera del 2 ottobre. Una delle certezze per la Juventus sembra essere la coppia formata da Arek Milik e Dusan Vlahovic. In ogni caso nella giornata di domani 30 settembre, i bianconeri si ritroveranno alla Continassa in mattinata per l'allenamento dell'antivigilia del match contro il Bologna.