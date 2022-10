La Juventus è ripartita dopo la pausa per le nazionali con una vittoria importante contro il Bologna. Il successo 3-0 non risolve i problemi di questo inizio di stagione, ma dimostra però una crescita dal punto di vista di gioco, nella motivazione e nell'atteggiamento.

I giorni della pausa per le nazionali non sono stati facili per la società bianconera, che ha dovuto fronteggiare varie critiche. Le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene prima del match contro il Benfica riferite a Massimiliano Allegri non sono state ideali (l'amministratore delegato aveva ironizzato sul fatto che cambiare la guida tecnica significasse anche un ulteriore costo per la società).

A queste bisogna aggiungere i rumor su un rapporto professionale non idillico fra il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved e il tecnico Massimiliano Allegri.

A parlare dell'argomento "dirigenza" relativamente alla Juve è stato Paolo De Paola, il giornalista sportivo ha sottolineato come in questo momento la società bianconera avrebbe bisogno di un nuovo dirigente da inserire che abbia competenze calcistiche importanti. Il suggerimento del giornalista sportivo è stato quello di Franco Ceravolo, già alla Juventus nel periodo in cui in società c'era Luciano Moggi.

De Paola ha suggerito come direttore sportivo Ceravolo

'C’era un dirigente che è stato messo da parte per anche un vissuto con Moggi, ora potrebbe rientrare nelle mire della Juventus, si tratta di Franco Ceravolo.

Così ho sentito', sono queste le dichiarazioni del giornalista sportivo Paolo De Paola.

Si tratta dirigente che ha lavorato con l'ex direttore generale della Juventus che però venne mandato via proprio a seguito dell'addio a Moggi, nel 2006 dopo Calciopoli.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Non so se Ceravolo possa essere un dirigente di primo o secondo livello, ma sarebbe sicuramente un direttore sportivo all’altezza della situazione', ha proseguito De Paola.

Occorre comunque considerare che, attualmente, non paiono essere previsti degli ulteriori inserimenti nella dirigenza bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è intanto al lavoro in previsione del mercato di gennaio. Potrebbero arrivare un centrale e un terzino sinistro, se non a inizio 2023, almeno a giugno. I giocatori valutati dalla società bianconera sarebbero il centrale Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e il terzino Rami Bensebaini del Borussia Moenchengladbach. Per il centrocampo piacerebbe invece N'Golo Kanté del Chelsea.