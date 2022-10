La pausa per il mondiale di novembre e dicembre sarà utilizzata dalla Juventus per lavorare sul mercato, non solo in previsione della finestra di trasferimenti di gennaio, ma anche per valutare gli eventuali prolungamenti di contratto dei giocatori in scadenza di contratto a fine stagione.

Sono cinque i giocatori che attualmente hanno l'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2023: Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria, Rabiot e Pinsoglio.

Il difensore laterale brasiliano Alex Sandro nell'intervista post partita di Juventus-Bologna ha lasciato intendere che il prolungamento di contratto dipende anche dalla società bianconera.

Pare nel frattempo difficile la conferma del colombiano Cuadrado, anche per motivi anagrafici. Lo stesso si può dire dell'argentino Di Maria, che potrebbe decidere di ritornare nel campionato argentino per chiudere la carriera professionale.

Uno dei giocatori che potrebbe rimanere è Adrien Rabiot, anche se l'ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione non agevola una sua conferma. Se decidesse di accettare uno stipendio minore, allora la Juventus potrebbe offrirgli il prolungamento di contratto.

Fra i giocatori in scadenza l'unico che sembrerebbe certo di rimanere a Torino è il terzo portiere Carlo Pinsoglio.

Carlo Pinsoglio potrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Carlo Pinsoglio dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus.

Il terzo portiere gode da anni della stima professionale e umana della società bianconera e pare pronto ad accettare un ingaggio contenuto pur di rimanere a Torino.

Pinsoglio in queste stagioni si è dimostrato utile anche come punto di riferimento dello spogliatoio bianconero. Essendo cresciuto nel settore giovanile della Juventus, peraltro, è importante la sua conferma anche per la lista dei giocatori da presentare alla Uefa per partecipare alla Champions League.

Szczesny e Danilo sono in scadenza di contratto a giugno 2024

La Juventus dovrà poi valutare anche i contratti dei giocatori in scadenza a giugno 2024. Fra questi spiccano i nomi di Szczesny e di Danilo.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni il portiere polacco piacerebbe ad alcune in società inglesi.

Per quanto riguarda invece il difensore brasiliano la volontà della società bianconera sarebbe quella di prolungare la sua intesa contrattuale almeno di un'altra stagione, ovvero fino a giugno 2025.