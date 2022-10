L'Inter potrebbe cambiare alcuni interpreti per il 3-5-2 che verrà confermato da Simone Inzaghi nella gara contro il Barcellona, valida per il terzo turno della fase a gironi di Champions League e in programma questo martedì 4 ottobre a San Siro. I nerazzurri cercano riscatto dopo due sconfitte nelle ultime due giornate di campionato contro Udinese e Roma.

L'Inter si prepara alla gara col Barcellona

Dovrebbero essere schierati in campo da parte di Inzaghi i vari Joaquin Correa, Hakan Calhanoglu e Mkhitaryan. L'armeno giocherà da mezzala sinistra, mentre il turco sarà dirottato in cabina di regia con compiti da playmaker.

Non dovrebbe essere dunque confermato Asllani che aveva giocato una buona gara contro la Roma. Presente Nicolò Barella, che agirà da mezzala nel centrodestra. Novità anche in attacco, dove giocherà Joaquin Correa, prendendo il posto di Edin Dzeko e cercherà di sfruttare la sua tecnica per impensierire la difesa catalana. Davanti ci sarà quindi un duo argentino, visto che Lautaro Martinez ha smaltito il risentimento muscolare avvertito ai flessori dopo la partita con la Roma.

In porta spazio a Onana. In difesa dovrebbe ritornare Stefan De Vrij affiancato da Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Sulla corsia destra possibile inserimento di Darmian, con Dimarco confermato a sinistra.

Notizie incoraggianti arriverebbero intanto da Romelu Lukaku, che non sarà del match di Champions e non dovrebbe essere convocato neanche per il Sassuolo.

Il belga potrebbe essere a disposizione per la Salernitana dopo che lo staff tecnico ha deciso di non accelerare i tempi di recupero per evitare eventuali ricadute. Il centravanti ha svolto un percorso di recupero personalizzato ad Anversa e cercherà di ritornare in perfetta forma anche in vista del prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar a novembre.

Per quanto riguarda il Barcellona, non ci sarà De Jong, ma Xavi punterà moltissimo sulla vena realizzativa di Robert Lewandowski. La gara di stasera risulta essere fondamentale per entrambe le squadre che hanno perso le rispettive sfide contro il Bayern Monaco. I tedeschi quindi guidano il girone, mentre il Viktoria Plzen è il fanalino di coda.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Inter-Barcellona:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa , Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembelé. Allenatore: Xavi.