La Juventus è attesa da un mese e mezzo impegnativo da qui alla pausa per il mondiale. Sarà importante migliorare i risultati del mese di settembre. La ripresa dopo la pausa per le nazionali è stata importante, 3 a 0 contro il Bologna che significa 3 punti ma anche una crescita nell'atteggiamento della squadra. Allegri ha potuto schierare anche Locatelli e Rabiot, oltre che Alex Sandro, che avevano saltato gli ultimi match prima della pausa per le nazionali. Non c'era Angel Di Maria, squalificato per due giornate dopo l'espulsione contro il Monza.

L'argentino sarà disponibile per il match di Champions League contro il Maccabi Haifa ma salterà il Milan per scontare la seconda giornata di squalifica. Di recente, l'argentino è stato protagonista di un'intervista nella quale ha dichiarato come la Juventus rappresenti una famiglia già da quando è arrivato a Torino nei primi gironi.

Un'accoglienza particolarmente gradita dal giocatore e dalla sua famiglia, che si sono sentiti subiti a loro agio nella società bianconera. Nell'intervista, Di Maria ha parlato non solo del sentirsi in famiglia ma anche dell'importanza di far sentire al meglio sua moglie e i suoi figli. Ha poi spiegato l'importanza e il significato dei suoi tatuaggi, menzionando anche la gioia di aver vinto la Coppa America con la nazionale argentina.

Il giocatore Di Maria ha definito la Juventus come una famiglia

'Per me essere arrivato qui è molto più che importante: mi sento come se fossi a casa. Dal primo giorno'. Queste le dichiarazioni di Angel Di Maria. In una recente intervista, il giocatore della Juventus ha parlato anche di uno scatto fotografico risalente ai primi giorni in cui era arrivato a Torino, in compagnia di Alex Sandro, Pogba, Dybala e Arthur Melo.

Una foto che spiega la famiglia quale è la Juventus. Di Maria ha poi parlato dei suoi tatuaggi sottolineando: 'Adoro i tatuaggi, tutti hanno un valore e un significato. Ho i nomi di mia moglie e delle mie figlie, le iniziali di ogni membro della mia famiglia'. Ha poi spiegato che sulla gamba destra c'è la casa in cui è cresciuto, il primo pallone con cui ha giocato il primo match nel campionato argentino e il monumento a La Bandera di Rosario.

In merito invece alla vittoria della Coppa America con la nazionale argentina, ha rimarcato: 'È qualcosa per cui ho combattuto per 13 anni, dimostra sacrificio, costanza e desiderio di vincere la competizione americana'.

Angel Di Maria giocherà contro il Maccabi Haifa

Il tecnico Allegri potrà schierare Angel Di Maria nel match di Champions League contro il Maccabi Haifa. Servirà una vittoria se la squadra bianconera vorrà alimentar speranze di qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. L'argentino salterà il match contro il Milan dopo l'espulsione contro il Monza che lo ha portato ad una squalifica per due giornate di campionato.