Dopo la vittoria di grande personalità e gruppo contro l'Empoli, il Milan di Stefano Pioli è pronto a continuare il suo cammino in Champions League. I rossoneri - mercoledì 5 ottobre alle ore 21 - saranno di scena a Stamford Bridge contro il Chelsea del neo tecnico Potter in una sfida importante per le sorti del girone. Un risultato positivo consentirebbe ai rossoneri di guardare in maniera più convinta e serena alle prossime partite.

Milan, tante assenze per Pioli

Per quanto concerne il possibile undici che potrebbe esser schierato contro i Blues, il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe adottare anche qualche cambiamento tattico.

In porta sarà confermato Tatarusanu vista l'indisponibilità di Maignan. Il reparto difensivo è quello più colpito e dovrà fare a meno di altri due perni fondamentali ovvero Davide Calabria che dovrebbe star fuori per circa un mese e Simon Kjaer che dovrebbe ritornare a disposizione tra 20 giorni.

Pioli per questo dovrebbe schierare la difesa formata da Dest, Tomori, Kalulu e Ballò Tourè in rete con l'Empoli. La novità potrebbe esserci a centrocampo con l'inserimento di Krunic e lo spostamento di De Ketelaere sull'out mancino viste le condizioni non ottimali di Messias e l'infortunio occorso a Saelemakers contro l'Empoli. In attacco, confermatissimi Olivier Giroud e Rafael Leao con il portoghese finito nel mirino dei Blues proprio per la prossima sessione estiva di mercato.

Buone notizie sul fronte Origi che dovrebbe essere convocato per la sfida. Il belga, insieme a Rebic, rappresenta un'ottima opzione a gara in corso.

Chelsea, le possibili scelte di Potter

Il nuovo Chelsea di Potter sta risalendo la corrente ed ha trovato una vittoria fondamentale in campionato battendo 2-1 il Crystal Palace.

I Blues ora cercano tre punti fondamentali anche per risalire in Champions League.

Per quanto concerne il possibile undici, il tecnico Potter è pronto a confermare il suo 3-4-3 e affidarsi ai calciatori di maggiore esperienza e personalità per conquistare il successo. Kepa tra i pali; difesa a tre formata da Azpilicueta, Thiago Silva e Koulibaly.

A centrocampo spazio alla cerniera formata da Jorginho e dal recupero Kantè, che potrebbe esordire dal primo minuto dopo il grave infortunio che ha condizionato la sua prima parte di stagione. Sulle fasce dovrebbero essere confermati James e Chilwell. Infine, in attacco spazio al tridente formato da Mount, Aubameyang e Havertz.

Probabili formazioni

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kantè, Chilwell; Mount, Aubameyang, Havertz.

Milan: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballò-Tourè; Tonali, Bennacer, Krunic; De Ketelaere, Giroud, Leao.