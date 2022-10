In casa Juventus le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile futuro inserimento nella dirigenza bianconera di un nuovo direttore sportivo per supportare il lavoro di Federico Cherubini e dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. La società bianconera starebbe valutando diversi nomi, nelle ultime settimane si è parlato ad esempio del possibile ingaggio di Gianluca Petrachi, attualmente senza società e che potrebbe arrivare soprattutto nel caso in cui la Juve decidesse di affidare la panchina bianconera ad Antonio Conte da giugno.

Altri nomi che piacerebbero dalla società bianconera sono quelli di Cristiano Giuntoli e Igli Tare, a questi negli ultimi giorni si sarebbe aggiunto anche quello del direttore sportivo dell'Atletico Madrid Andrea Berta.

Possibile ingaggio di un nuovo direttore sportivo a giugno: piacerebbe Berta dell'Atletico Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare un nuovo direttore sportivo a giugno. Fra i nomi graditi dalla società bianconera ci sarebbe Andrea Berta dell'Atletico Madrid. Dopo diversi anni in Spagna il dirigente italiano sarebbe pronto a ritornare in Italia e potrebbe valutare un'eventuale offerta della società bianconera in estate.

Come Giuntoli, l'attuale direttore sportivo dell'Atletico Madrid è un dirigente che negli anni ha dimostrato di saper acquistare giocatori di qualità senza spendere somme eccessive.

L'unico investimento pesante effettuato negli ultimi anni è stato quello per il portoghese Joao Felix nel 2019, arrivato dal Benfica nel club del Colchoneros per circa 120 milioni di euro.

Andrea Berta, bresciano classe '72, prima di trasferirsi all'Atletico Madrid (nel 2013 come direttore tecnico e poi dal 2017 come direttore sportivo), aveva lavorato in Italia al Carpenedolo, al Parma e al Genoa.

Nel 2019 ai Globe Soccer Awards venne premiato come miglior direttore sportivo dell'anno. Nel 2021 Berta vinse il prestigioso Premio Maestelli.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus dal 1° luglio potrebbe attingere al mercato dei parametro zero, come peraltro già accaduto nel recente Calciomercato estivo. Ci sono diversi giocatori che piacciono alla società bianconera.

Per la difesa, ormai da settimane, circolano i nomi di N'Dicka, Grimaldo e Bensebaini, ma piacciono anche diversi centrocampisti che vanno in scadenza di contratto a giugno. Fra questi spiccano i nomi di Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz.