Domenica 2 ottobre alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Bologna, gara valida per l'ottava giornata di Serie A 2022/23. I bianconeri, nel turno precedente, ha subito una sconfitta di misura per 1-0 (Gytkjaer al 74') sul campo del Monza di Palladino. La squadra emiliana, invece, ha perso per 1-0 allo Stadio Renato Dall'Ara contro l'Empoli di Zanetti (rete di Bandinelli nella seconda frazione di gioco).

Statistiche: il Bologna non vince contro la Juventus in campionato dal 26 febbraio 2011 quando i rossoblù s'imposero in trasferta per 2-0.

Juventus, Allegri punta sulla difesa a tre

Mister Allegri e la sua Juventus stanno attraversando un momento particolarmente delicato, figlio delle due sconfitte nel gruppo H di Champions League, ma anche dei sette punti che separano la squadra dalla vetta della Serie A, al momento occupata da Napoli e Atalanta a quota 17. Per rimettersi in carreggiata, il tecnico toscano potrebbe puntare sul 3-5-2, con Szczesny che dovrebbe tornare a difesa dei pali. Terzetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Bremer, Bonucci e Danilo. Kostic e Cuadrado, invece, dovrebbero essere gli esterni di centrocampo, mentre il centro del reparto sarà formato da Rabiot, Paredes e Locatelli. Il tandem offensivo della Vecchia Signora, infine, dovrebbe essere composto da Vlahovic e Milik.

Oltre allo squalificato Di Maria, salteranno la gara gli infortunati Pogba, Chiesa, Kaio Jorge, Akè e Miretti.

Bologna, out Sansone e Soumaoro

Thiago Motta e il suo Bologna hanno uno score nei match in trasferta di campionato molto poco rassicurante, in quanto la compagine emiliana sinora ha racimolato soltanto un punto (un pareggio e due sconfitte) in tre gare disputate.

Sapendo di non poter contare sulle prestazioni di Soumaoro e Sansore per infortunio, l'allenatore dei rossoblù punterà probabilmente sul 4-2-3-1, con Skorupski in porta. LA difesa a quattro sarà formata da De Silvestri e Lykogiannis come terzini, mentre la coppia Lucumi-Posch si posizionerà al centro. La linea mediana del Bologna, intanto, dovrebbe essere affidata a Medel e Schouten, mentre sulla trequarti campo i titolari avranno buone chance di essere Orsolini, Soriano e Barrow.

Pochi dubbi, infine, sul vertice d'attacco emiliano che sarà Arnautovic.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Bonucci, Kostic, Rabiot, Paredes, Locatelli, Cuadrado, Vlahovic, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Lucumi, Posch, Lykogiannis, Medel, Schouten, Orsolini, Barrow, Soriano, Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.