L'annata dell'Inter è stata negativa fino a questo momento, come dimostrano le quattro sconfitte subite in campionato in otto partite. Risultati che, se non dovesse arrivare una svolta, rischiano di mettere in discussione anche la possibile qualificazione in Champions League per il prossimo anno.

Intanto arrivano sirene di mercato sui migliori elementi in rosa e tra questi c'è Lautaro Martinez. Il "Toro" è stato uno dei pochi a salvarsi in queste prime uscite e sarebbe finito nuovamente nel mirino del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, suoi grandi estimatori.

La Lazio potrebbe rinforzarsi in attacco nelle prossime sessioni di Calciomercato. I biancocelesti, infatti, cercano un elemento che possa far rifiatare Ciro Immobile e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Moise Kean, che in bianconero non sta riuscendo ad affermarsi.

Tottenham su Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è stato uno dei pochi a salvarsi in questo inizio di stagione disastroso dell'Inter. Il Toro ha messo a segno tre reti in otto presenze di campionato e un assist, ma è anche per l'atteggiamento in campo, dove lotta su ogni pallone, dribbla gli avversari, che risalta agli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Tra i suoi grandi estimatori c'è sicuramente Antonio Conte, che lo ha definitivamente lanciato nell'elite del calcio facendolo migliorare notevolmente quando era sulla panchina nerazzurra.

Ora l'allenatore lo rivorrebbe con sé al Tottenham e per questo il direttore sportivo, Fabio Paratici, avrebbe avviato i contatti con il club meneghino. Il Toro con Kane andrebbe a formare un tandem d'attacco da fare invidia in tutta Europa.

L'Inter, comunque, non lascerà partire tanto facilmente il classe 1997, che ha rinnovato il proprio contratto soltanto qualche mese fa.

La valutazione del suo cartellino si aggira sui 90 milioni di euro ma non è da escludere che gli Spurs possano mettere sul piatto il cartellino di Son, oltre ad un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni di euro, visto che il sudcoreano piace all'Inter, anche se ha cinque anni in più e proprio per questo una valutazione appena inferiore.

Lazio su Kean

La Lazio è alla ricerca sempre di un rinforzo in attacco che possa far rifiatare Ciro Immobile. Cancellieri ha risposto presente quando è stato chiamato in causa ma è ancora molto giovane e per questo i biancocelesti avrebbero sondato il terreno per Moise Kean, che alla Juventus non sta trovando spazio.

I bianconeri hanno l'obbligo di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro, dall'Everton, per giugno. Per questo motivo per cederlo avrebbero chiesto ai biancocelesti il cartellino di Luis Alberto. Occorre capire se il club di Lotito o se proverà a prendere il centravanti italiano con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.