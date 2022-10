Una rete scaturita dagli sviluppi di una punizione in area di rigore della Juve Stabia, episodio raro nel calcio moderno, vale i tre punti per il Crotone. Gli Squali vincono contro le Vespe con una rete siglata da Guido Gomez al 72', mantenendo così la vetta della classifica insieme al Catanzaro. Tre punti d'oro per la squadra di Franco Lerda che supera così un'altra formazione favorita nella lotta alla conquista del campionato.

Crotone, Lerda è fiducioso

Un ritorno in panchina bagnato dal successo quello del tecnico del Crotone Franco Lerda. La guida rossoblù, assente nella sfida di Potenza per squalifica, festeggia la vittoria davanti ai suoi tifosi, al termine di una gara gestita bene e vinta con una rete su calcio di punizione.

A fine gara, il tecnico ha analizzato la prova dei suoi ragazzi. "Abbiamo fatto una buona gara. Avevo detto che sarebbe stata una sfida difficile perchè la Juve Stabia è una delle squadre che sa chiudersi meglio. Abbiamo tenuto in mano la partita senza concedere nemmeno nulla. Branduani ha preso solo un tiro da lontano e nient’altro. Siamo stati bravi ad avere pazienza e a non innervosirci, visto che il gol non voleva arrivare. Alla fine i miei ragazzi sono stati premiati".

Colucci rammaricato per le decisioni arbitrali

Non ci sta, invece, il tecnico della Juve Stabia che, a fine match, ha ammesso la sconfitta sottolineando, però, quello che per lui è stato un doppio errore di giudizio dell'arbitro.

"Non ho mai parlato degli arbitri ma una cosa la voglio dire. Su una nostra azione, un nostro tiro è stato fermato in area di rigore da un calciatore rossoblù con un braccio: il regolamento dice che è rigore. Allo stesso tempo l'arbitro ha concesso una punizione in area, che ha portato al gol del Crotone, una decisione così non si vedeva da quando c'era la buonanima di Bearzot.

Niente contro il Crotone e contro la sua società, abbiamo perso e accetto le sconfitte ma alcune cose non mi sono piaciute".

Crotone, testa all'Avellino

Il cammino in campionato del Crotone, ora in testa con 16 punti insieme al Catanzaro, proseguirà domenica 9 ottobre con il match casalingo contro l'Avellino. Prima di questo confronto, il Crotone sarà chiamato martedì 4 ottobre ad affrontare - sempre all'Ezio Scida - il Messina in Coppa Italia.

Altri due match casalinghi per gli Squali che, ad oggi, tra le mura amiche, viaggiano con un cammino netto e positivo: tre match, tre vittorie con 4 reti siglate e nessuna subita. Ci saranno da valutare le condizioni del difensore Davide Bove, uscito nuovamente per infortunio, il terzo nelle ultime tre gare. La nota positiva è arrivata, però, nella gara contro la Juve Stabia, dall'esordio stagionale del centrocampista Marco Carraro.