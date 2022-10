L'Inter in queste settimane sta lavorando anche sul fronte dei rinnovi contrattuali. Tra i giocatori in scadenza a fine stagione c'è Edin Dzeko, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Nonostante un ruolo fondamentale in campo e all'interno dello spogliatoio nerazzurro, il bomber bosniaco potrebbe salutare al termine della stagione, visto il contratto in scadenza nel giugno 2023. Fino a questo momento non ci sarebbero stati degli incontri per trattare il rinnovo contrattuale del giocatore.

In questo momento, il club nerazzurro si sta concentrando sulla questione Milan Skriniar e vorrebbe strappare il si del centrale difensivo slovacco per il rinnovo.

Successivamente potrebbe dedicarsi a Dzeko: nulla è ancora detto, anche se resta la possibilità di una partenza in estate a parametro zero, con diverse squadre della Mls e soprattutto della Bundesliga che sarebbero molto interessate alle prestazioni del "Cigno di Sarajevo".

Le ipotesi per il dopo-Dzeko

In caso di addio del bomber bosniaco, in estate l'Inter tornerebbe sul mercato per rinforzare l'attacco con un profilo più giovane, ma di qualità e personalità. Tra i profili più seguiti resta in auge quello di Marcus Thuram che già nelle precedenti sessioni di mercato era stato accostato ai nerazzurri. L'attaccante francese potrebbe lasciare il Borussia Moencheglabach in estate, ma l'Inter deve battere la concorrenza di squadre inglesi e spagnole molto interessate al calciatore.

Sullo sfondo ci sarebbero anche i profili di Beto dell'Udinese e di Okafor del Salisburgo.

Inter, le possibili cessioni a gennaio: da Pirola a Gosens

L'Inter starebbe valutando diverse possibili cessioni nel mercato invernale.

La prima cessione potrebbe riguardare Lorenzo Pirola, centrale italiano in prestito dalla Salernitana.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club campano potrebbe decidere di riscattare il classe 2002 già nella finestra invernale per una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Una cifra importante per le casse nerazzurre che potrebbe esser reinvestita già a gennaio per completare l'organico.

Inoltre potrebbe esser ceduto anche uno dei big della rosa che in questa prima non è riuscito ad incidere ovvero Robin Gosens.

Il tedesco vorrebbe rilanciarsi nella seconda parte della stagione e per questo potrebbe lasciare Milano per giocare con maggiore continuità. Un suo addio potrebbe avvenire già a gennaio, con il Bayern Leverkusen che sarebbe pronto a intavolare una trattativa con l'Inter sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In caso di cessione, l'Inter potrebbe ritornare sul mercato per acquistare un nuovo esterno sinistro.