La Juventus è attesa da un mese impegnativo in cui dovrà migliorare i risultati in campionato e in Champions League. Dalla seconda metà novembre ci sarà poi il mondiale: l'ultima partita prima della pausa per la competizione iridata è prevista per il 13 novembre. La società bianconera da allora lavorerà molto sul mercato e già a gennaio potrebbero arrivare un centrale di sinistra e un terzino. Si valutano soprattutto alcuni giocatori in scadenza di contratto a giugno e che quindi potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso a gennaio. Piacciono Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini.

Riguardo invece al mercato in uscita, per la prossima estate, circolano diversi rumor su Dusan Vlahovic.

Il giocatore serbo piacerebbe a diversi top club europei: negli ultimi giorni si è parlato di una possibile offerta dell'Arsenal, secondo la stampa inglese però ci sarebbe anche il Chelsea sul giocatore, così come Bayern Monaco e Paris Saint Germain.

Possibile offerta del Chelsea per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Dusan Vlahovic potrebbe essere corteggiato dal Chelsea a giugno. La società inglese potrebbe investire una somma importante per il suo acquisto. Pagato circa 75 milioni di euro dalla società bianconera dalla Fiorentina a gennaio, la sua valutazione di mercato attualmente è vicina ai 100 milioni di euro.

Alcuni giorni fa si era parlato di una possibile offerta dell'Arsenal per il giocatore da circa 115 milioni di euro.

Piacerebbe anche al Bayern Monaco e al Paris Saint Germain.

Risulta comunque obiettivamente difficile pensare che la Juventus lasci partire Vlahovic, giocatore che è considerato un punto di riferimento per il presente e il futuro della società bianconera. Con i rientri di Pogba e Chiesa, previsti fra fine ottobre e inizio novembre, peraltro anche lo stesso Vlahovic potrebbe essere ulteriormente valorizzato e potrebbe migliorare il numero dei gol segnati rispetto alla scorsa stagione.

Il resto del mercato della Juventus

Come accennato, la Juventus è attesa da un mercato di gennaio in cui potrebbero arrivare un centrale di sinistro come Evan N'Dicka e un terzino fra Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini.

Si valuta anche un rinforzo importante a centrocampo, fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbero Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz. Tutti giocatori che sono in scadenza di contratto a fine giugno.