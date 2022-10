La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre dove si deciderà il futuro professionale di Massimiliano Allegri. La sconfitta contro il Maccabi Haifa pesa in maniera evidente sulla stagione della squadra bianconera, se dovesse arrivarne un'altra contro il Torino l'esonero del tecnico diventerebbe una possibilità concreta. Il presidente Agnelli nel post match contro il Maccabi Haifa ha dichiarato che è un problema di gruppo dal quale tutti insieme se ne dovrà uscire, di certo è necessario anche iniziare a vincere match per dare convinzione alla squadra.

Intanto però la società bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori che possano migliorare la qualità dei giocatori.

Si parla molto del possibile acquisto di un centrale di sinistro e di quello di un terzino a gennaio. Sull'argomento mercato della Juve di recente è stato intervistato anche Mohamed Sissoko, ex centrocampista della squadra bianconera, che ha suggerito l'acquisto di un giocatore molto interessante che attualmente è al Salisburgo. Parliamo di Sekou Keita, 23 anni trequartista e punta del Salisburgo. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. In questa stagione ha giocato fino ad adesso 7 match fra campionato austriaco, Coppa d'Austria e Champions League segnando un gol in campionato.

L'ex giocatore della Juventus Sissoko suggerisce l'acquisto di Sekou Koita

'Un giocatore per la Juventus? Ce n'è uno che mi piace e che gioca nel Salisburgo, Sekou Koita, potrebbe essere molto importante per i bianconeri'. Queste le dichiarazioni di Mohamed Sissoko in merito ad un possibile rinforzo per la società bianconera.

L'ex centrocampista ha parlato anche della situazione che sta vivendo la Juventus sottolineando: 'L’inizio stagione è stato un po' difficile, ma sono convinto che la Juve tornerà a vincere e sarà protagonista' . Sissoko ha poi aggiunto: 'Tutti hanno le proprie responsabilità, e sapranno riconoscere la situazione. La Juventus è una grande società e acquisteranno sicuramente giocatori di personalità'.

L'ex centrocampista ha aggiunto che si aspettava un impatto migliore di Denis Zakaria, trasferitosi al Chelsea in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 38 milioni di euro. Il centrocampista però non sta giocando titolare nella società inglese a giugno potrebbe ritornare alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato di gennaio importante. Si lavora però anche per quello estivo, con diversi giocatori che potrebbero arrivare a parametro zero essendo in scadenza di contratto a fine stagione. Fra i centrocampisti piacciono Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz. La società bianconera potrebbe valutare anche un acquisto in anticipo a centrocampo in quanto arriverebbe a prezzo vantaggioso per il contratto in scadenza a giugno.