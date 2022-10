Per sopperire alle difficoltà tecniche e di risultati mostrare in questa prima parte della nuova stagione, nel Calciomercato di gennaio la Juventus potrebbe decidere di acquistare diversi giocatori, in particolare in difesa e a centrocampo. Di recente sulla stampa sportiva si parla soprattutto del possibile arrivo di un centrale di sinistra e di un terzino. Fra i nomi seguiti dalla società bianconera ci sarebbero Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno e che quindi potrebbero arrivare a prezzo "vantaggioso" nel mercato di gennaio.

Nelle ultime ore però diversi giornali sportivi hanno parlato di una possibile offerta della Juventus già a gennaio per il centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la società capitolina a giugno 2024.

Possibile offerta per Milinkovic Savic a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe fare un'offerta alla Lazio a gennaio per il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e, in caso di mancato prolungamento di contratto, potrebbe lasciare la società laziale già a gennaio.

La Juventus potrebbe fare un'offerta da circa 60 milioni di euro più bonus per il giocatore, che a Torino ritroverebbe due suoi compagni di nazionale come Kostic e Vlahovic.

In questo inizio di stagione Milinkovic-Savic si sta confermando come uno dei migliori centrocampisti delle squadre italiane: in Europa League ha finora disputato tre match segnando un gol, nel campionato italiano ha messo insieme nove presenze con tre gol e sette assist.

Il suo agente sportivo Kezman, nei mesi scorsi, aveva dichiarato che prima o poi il centrocampista farà un'esperienza professionale in una società che lotta per vincere competizioni.

La situazione della panchina della della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche il futuro professionale di Massimiliano Allegri, confermato dal presidente Andrea Agnelli dopo il match contro il Maccabi Haifa.

Se la situazione non dovesse cambiare da qui fino alla sosta di novembre, la società bianconera potrebbe però anche propendere per l'esonero, ingaggiando un traghettatore fino a giugno e poi invece affidarsi, dalla stagione 2023-2024, a un tecnico di esperienza. I nomi che circolano sono quelli di Zidane, Tuchel e Conte