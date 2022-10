La Juventus sta vivendo un momento non ideale. La classifica in campionato e quella del girone di Champions League non aiuta evidentemente giocatori e tecnico, criticati in maniera evidenti da addetti ai lavori e dai sostenitori bianconeri. Polemiche hanno riguardato anche la società, soprattutto per la presunta passività nei confronti di alcune decisioni che avrebbe potuto prendere nei confronti di alcuni giocatori e della guida tecnica. A proposito di Massimiliano Allegri, la fiducia sembra sia a tempo, probabile che a novembre sarà valutato il suo lavoro, la società bianconera valuterà se è il caso di confermarlo (nonostante Agnelli lo abbia confermato nel post match contro il Maccabi Haifa) o eventualmente affidarsi ad una nuova guida tecnica.

Intanto però non sono mancate critiche evidenti nel post match di Milan e Juventus a Bonucci per il secondo gol dei rossoneri ma anche a Vlahovic per il passaggio sbagliato che ha iniziato il contropiede di Brahim Diaz, che ha poi segnato. La punta è stata acquistata dalla Fiorentina nel mercato di gennaio 2022, un investimento importante da circa 75 milioni di euro. Vlahovic è stato uno dei più criticati anche se la squadra in questo inizio di stagione non lo ha supportato in maniera ideale. Nonostante questo ha segnato 6 gol, 5 in campionato e 1 in Champions League. Secondo le ultime notizie di mercato potrebbe lasciare la Juventus per una nuova esperienza professionale a giugno. Ci sarebbero diverse società interessate, su tutte il Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Chelsea.

Possibile offerta di Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Chelsea per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a giugno. Il giocatore potrebbe valutare una nuova esperienza professionale. Molto dipenderà da come finirà la stagione per la società bianconera, dal campionato alla Champions League.

Sul giocatore ci sarebbero Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Chelsea, che non avrebbero problemi a spendere i 100 milioni di euro del prezzo di mercato. La Juventus lo ha acquistato nel mercato di gennaio del 2022 per circa 75 milioni di euro, il giocatore attualmente guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno. Non solo Vlahovic, la società bianconera ha diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno che potrebbero non prolungare la loro intesa con la Juve. Ci inferiamo a Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi potrebbero rimanere l'argentino e il francese, anche se il centrocampista guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione. Difficile pensare che la società bianconera possa confermargli tale ingaggio per diverse stagioni.