La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. C'è da migliorare una stagione iniziata nella maniera non ideale fra campionato e Champions League. La distanza dal Napoli primo in classifica è di dieci punti, la squadra bianconera rischia anche l'eliminazione dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa considerando che è a -5 dal Benfica e Paris Saint Germain a due match dalla fine del girone. Una situazione di difficile gestione per la società, con Allegri che ha deciso il ritiro per giocatori e staff tecnico fino al match contro il Torino.

Una decisione che arriverebbe per lavorare sulla compattezza del gruppo, che non è sembrata così evidente negli ultimi match. In discussione sono diversi giocatori che hanno rappresentato un riferimento per la storia bianconera, ci riferiamo ai vari Alex Sandro, Cuadrado, Locatelli e Bonucci. Da valutare però anche il futuro professionale di Massimiliano Allegri. Il tecnico non sarebbe a rischio (almeno sentendo le dichiarazioni di Agnelli nel post match contro il Maccabi Haifa) in questo momento ma se dovesse deludere da qui a novembre la possibilità di un suo esonero diventerebbe concreta.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus sarebbe pronta a valutare il lavoro del tecnico nella pausa mondiale.

A novembre deciderà se confermarlo per la seconda stagione o se eventualmente affidarsi ad un nuovo tecnico, che sia un traghettatore fino a giugno o eventualmente uno con esperienza internazionale per un progetto sportivo importante.

Difficile un suo esonero in questo mese, a meno che la Juventus dovesse deludere in maniera evidente. Molto dipenderà dal match contro il Torino, anche se la Juventus è attesa da sfide difficili in queste settimane fra Inter, Lazio e soprattutto Benfica e Paris Saint Germain in Champions League. Attualmente però la Juventus cercherà di confermare almeno fino a giugno Massimiliano Allegri, un'eventuale sostituzione del tecnico potrebbe esserci dalla stagione 2023-2024 anche se si parla di un possibile ingaggio di un traghettatore fino a giugno.

Il calendario della Juventus fino alla pausa del Mondiale

La Juventus dopo Torino giocherà contro l'Empoli in campionato, il Benfica in Champions League e Lecce in campionato. A novembre invece giocherà il 2 contro il Paris Saint Germain in Champions League, poi tre match di campionato contro l'Inter, il Verona e la Lazio il 13 novembre. La speranza per società e sostenitori bianconeri è che la Juventus possa migliorare la classifica in campionato oltre a qualificarsi per gli ottavi di finale della competizione europea.