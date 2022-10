Una stagione iniziata nella maniera non ideale quella della Juventus, con tante critiche che hanno riguardato giocatori, staff tecnico ma anche la società. C'è da lavorare anche sul mercato per migliorare una rosa che in alcuni ruoli ha problemi evidenti, soprattutto in difesa. Non è un caso che si parli del possibile arrivo a gennaio di un centrale di sinistra che possa integrarsi con i vari Bonucci, Bremer, Gatti e Rugani. Uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Evan N'Dicka, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno e che potrebbe approdare a Torino a prezzo vantaggioso già a gennaio: si parla di un prezzo di mercato di circa 7 milioni di euro.

A giugno, invece, potrebbe arrivare un terzino che sostituisca Alex Sandro, in scadenza di contratto. A tal riguardo, si valutano Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, con lo spagnolo preferito, anche perché è di passaporto comunitario. La Juventus lo ha seguito nei due match del girone di Champions League, essendo il terzino del Benfica. Anche lui è in scadenza di contratto e, secondo le ultime notizie di mercato, potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero per la stagione 2023-2024.

Grimaldo possibile rinforzo per la difesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Alejandro Grimaldo a giugno. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica e arriverebbe a parametro zero.

In questa stagione, lo spagnolo si sta confermando nella squadra portoghese, dimostrando di poter giocare non solo terzino ma anche centrocampista. Sarebbe un rinforzo ideale perché garantirebbe esperienza e qualità. In questa stagione ha segnato fino ad adesso un gol in Champions League, nella prima giornata del girone contro il Maccabi Haifa, match finito 2 a 0 con un gol ed un assist dello spagnolo.

Il mercato della Juventus

Da una parte Grimaldo, dall'altra N'Dicka. Sono tanti i giocatori seguiti dalla Juventus che vanno in scadenza di contratto a giugno. A tal riguardo, si valutano anche centrocampisti come Youri Tielemans, N'Golo Kanté e Ilkay Gundogan. Di certo, il mercato passa anche dall'eventuale conferma di Massimiliano Allegri.

Il tecnico non è così certo della conferma e la pausa mondiale potrebbe essere utilizzata dalla società bianconera per valutare una sostituzione. Potrebbe essere nominato un traghettatore, e a tal riguardo i nomi che piacciono sono quelli di Paolo Montero, attuale tecnico della Primavera bianconera, di Massimo Carrera e di Claudio Ranieri. Per quanto riguarda la stagione 2023-2024, invece, potrebbe arrivare anche un nuovo direttore sportivo. Piace Cristiano Giuntoli del Napoli, mentre come tecnico potrebbe esserci il ritorno di Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.