La Juventus è attesa da diversi match importanti che ci diranno se la squadra bianconera sarà migliorata rispetto ad un inizio di stagione deludente. Attualmente i bianconeri sono a -7 dal primo posto di Atalanta e Napoli e soprattutto a zero punti nel girone di Champions League. Serviranno quattro vittorie per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. La società bianconera ha confermato la fiducia ad Allegri nonostante diversi indiscrezioni di mercato parlano di un possibile esonero del tecnico se dovessero deludere da qui alla pausa per il mondiale.

In tal caso la Juventus potrebbe ingaggiare un traghettatore e da giugno affidare la panchina ad un nome importante fra Tuchel, Zidane, Conte e Gasperini. Intanto però la società bianconera lavora sul mercato sia in previsione gennaio che giugno. Servono rinforzi di qualità per migliorare una rosa che ha mostrato problematiche soprattutto in difesa e a centrocampo. La società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero a giugno. A tal riguardo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera e che vanno in scadenza di contratto a fine stagione è David De Gea. Lo spagnolo non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale e potrebbe diventare un rinforzo ideale con la possibile partenza di Szczesny.

Lo spagnolo De Gea potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di David De Gea. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società inglese.

Il suo arrivo si concretizzerebbe in caso di partenza di Szczesny in scadenza di contratto a giugno 2024. La Juventus potrebbe monetizzare dalla cessione del suo cartellino affidando la titolarità a De Gea, con Perin che rimarrebbe come secondo portiere affidabile. L'ex Genoa in questo stagione ha dimostrato di poter fare il titolare in una società importante come la Juventus.

La società bianconera potrebbe ingaggiare altri giocatori a parametro zero a giugno. Alcuni di questi potrebbero arrivare già a gennaio considerando che sarebbero acquistati a prezzo vantaggioso. Fra questi spiccano i nomi di Alejandro Grimaldo del Benfica e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere diversi giocatori a parametro zero a fine stagione. Sono ben quattro i giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno. Su tutti spiccano i nomi di Alex Sandro e Cuadrado, che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera anche per motivi anagrafici. Diversa è la situazione di Angel Di Maria, che potrebbe rimanere un'altra stagione. Per quanto riguarda Rabiot piace al Paris Saint Germain, la sua partenza potrebbe dipendere dalla conferma o meno di Allegri per la stagione 2023-2024.