La Juventus è alle prese con la crisi di gioco e risultati che la sta attanagliando in questa prima parte della stagione. Nel frattempo, si continua a parlare di Calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembra che a gennaio possa esserci una cessione importante.

Si paventa un addio di Adrien Rabiot, il quale difficilmente prolungherà l'attuale contratto da 7 milioni di euro netti all'anno con la società bianconera. Dunque, in caso di mancato rinnovo, il francese andrà via nella prossima estate a parametro zero.

Per questo motivo, i dirigenti della Juventus potrebbero pensare ad una cessione a gennaio che permetterebbe al club di monetizzare, evitando così di perdere Rabiot da svincolato nel giugno del 2023.

Qualora dovesse arrivare un'offerta da 10 milioni di euro, il 27enne transalpino potrebbe lasciare Torino.

Fra le società interessate ci sarebbero il Betis Siviglia e il Paris Saint-Germain. Attualmente Adrien Rabiot gode della fiducia del tecnico Allegri. Tuttavia, se l'allenatore toscano dovesse essere esonerato, sarebbe ancor più probabile la cessione dell'ex Psg durante il mercato invernale.

Rabiot potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio

La Juventus, dunque, a fronte di una proposta economica accettabile, potrebbe entrare nell'ordine di idee di privarsi di Adrien Rabiot durante il mercato invernale. Come anticipato in precedenza, sembra difficile che si trovi l'intesa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Il giocatore, infatti, vorrebbe confermare l'attuale ingaggio da 7 milioni di euro all'anno, mentre la Juventus vorrebbe offrirgli uno stipendio più basso.

A gennaio potrebbero esserci due club disposti a mettere sul piatto 10 milioni di euro per acquistare Rabiot, ovvero il Betis Siviglia e il Paris Saint-Germain. I francesi, in particolare, invece di attendere la finestra estiva del calciomercato, quando il centrocampista bianconero sarebbe libero a parametro zero, potrebbero anticipare le loro mosse al mercato invernale.

Si tratterebbe di un ritorno per Rabiot, che ha già giocato a Parigi dal 2013 al 2019.

Il mercato della Juventus: si guarda agli svincolati

La Juventus, per il mercato in entrata, starebbe guardando ai parametri zero. Al momento le priorità sarebbero legate a un difensore centrale, a un terzino e ad un centrocampista. Il club potrebbe anche decidere di intervenire a gennaio.

A tal proposito, piacciono Evan N'Dicka (Eintracht Francoforte), Rami Bensebaini (Borussia Monchengladbach) e Alejandro Grimaldo (Benfica). A giugno-luglio, invece, potrebbe arrivare un centrocampista tra Tielemans (Leicester), Kanté (Chelsea), Gundogan (Manchester City) e Douglas Luiz (Aston Villa). Questi calciatori andranno in scadenza di contratto nel giugno del 2023.