La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. Come dichiarato dal presidente Andrea Agnelli tutti saranno valutati, dallo staff tecnico ai giocatori fino a tutti i dipendenti della società bianconera. Parole pesanti quelle del dirigente della società bianconera, che si aspetta molto da tutti. Di certo la situazione non è di facile gestione per il tecnico Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa di presentazione di Torino - Juventus ha dichiarato che la squadra non era contraria al ritiro deciso nella serata di mercoledì dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa.

Una sconfitta che non sarebbe stata gradita neanche dal vicepresidente Pavel Nedved, che come scrive la Gazzetta dello Sport avrebbe deciso di posticipare eventuali prolungamenti di contratto dei giocatori in scadenza. Fra questi ci sarebbe anche Danilo, uno dei pochi a dimostrare impegno in questo inizio di stagione. La società sarebbe pronta a fare scelte pesanti da qui a novembre e una di queste sarebbe stata proprio quella di attendere per eventuali prolungamenti di contratto.

Una decisione che arriva dopo le prestazioni deludenti della Juventus non solo contro il Maccabi Haifa ma anche contro il Milan con tanti errori individuali da parte dei giocatori bianconeri.

Il vicepresidente Nedved avrebbe deciso di fermare al momento prolungamenti dei contratti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato de La Gazzetta dello Sport il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved nel post match di Champions League contro il Maccabi Haifa avrebbe deciso di posticipare eventuali prolungamenti di contratto dei giocatori che erano in trattativa di mercato con la società bianconera.

Fra questi ci sarebbe Danilo, che ha l'intesa contrattuale in scadenza a giugno 2024. Per quanto riguarda gli altri giocatori in scadenza, spiccano i nomi di Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot. Il brasiliano e il colombiano non dovrebbero prolungare per motivi di età ed economici, anche se la Juventus dovesse migliorare la stagione.

Diversa è la situazione del francese, anche se è stato uno dei migliori della squadra bianconera in questo inizio di stagione. Pesa però l'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna il giocatore. Difficilmente la Juventus gli offrirà lo stesso ingaggio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi nel mercato di gennaio in difesa. Si valuta l'acquisto di un centrale e di un terzino, in particolar modo si cercano giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe arrivare a Torino a gennaio a prezzo vantaggioso. Piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Per il centrocampo invece si valutano soprattutto Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz.