Fra i giocatori della Juventus che in questo inizio di stagione hanno reso al di sotto delle aspettative c'è il centrocampista statunitense Weston McKennie. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile cessione del centrocampista americano.

Se però fino al recente Calciomercato estivo il suo prezzo di mercato era di circa 35-40 milioni di euro attualmente è diminuito, ora invece si parla di 15 milioni di euro, come somma che la Juventus potrebbe accettare per lasciarlo partire. Il centrocampista piacerebbe a diverse società tedesche.

Il centrocampista McKennie potrebbe lasciare la Juve a gennaio per circa 15 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Weston McKennie nel mercato di gennaio, nel caso in cui ci fossero dei club interessati. La società bianconera sarebbe pronta ad accettare eventuali offerte di circa 15 milioni di euro per il giocatore, quindi una somma minore rispetto alla valutazione di mercato che il giocatore sembrava avere nel recente calciomercato estivo. Si era parlato in agosto di un possibile approdo nel Tottenham per il centrocampista americano, con la Juventus che avrebbe accettato un'eventuale offerta da circa 35-40 milioni di euro. Attualmente però il suo prezzo di mercato sarebbe diminuito, anche a causa delle prestazioni non particolarmente brillanti fin qui messe in atto dal giocatore.

In questo inizio di stagione ha disputato nove partite in campionato fornendo un assist. In Champions League ha messo insieme quattro presenze, segnando un gol contro il Paris Saint Germain, realizzazione che però non è servita ad evitare la sconfitta per la squadra bianconera nella prima giornata del girone della competizione europea.

Insomma, da qui a novembre spetterà all'americano "convincere" con le sue prestazioni la società bianconera a confermarlo anche per la seconda parte di stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare almeno un centrale di sinistra e un terzino nel mercato di gennaio. Fra i nomi che circolano ci sono quelli di Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo.

Inoltre la società bianconera dovrà valutare pure il futuro dei giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione, ossia Alex Sandro, Cuadrado, Rabiot e Di Maria, i quali se non dovessero rinnovare, sarebbero poi liberi a parametro zero dal 1° luglio.