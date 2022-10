La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato nel 2023. Ci si attende un Calciomercato molto interessante da parte della società bianconera, a partire da gennaio dove potrebbero arrivare non solo un centrale di sinistra ma anche un terzino e un centrocampista. D'altronde sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Torino fra gennaio e giugno, non solo perché hanno il contratto in scadenza ma anche perché appesantiscono il bilancio societario per gli ingaggi che guadagnano. Basti pensare ad Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot, tutti in scadenza di contratto a giugno e che hanno un ingaggio pesante.

La Juventus starebbe lavorando ad acquisti già per gennaio, cercando quei giocatori che hanno un prezzo di mercato vantaggioso. Fra questi ci sono quelli che hanno il contratto fino a giugno. Per la difesa piacciono Evan N'Dicka, che è un centrale di sinistra, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. L'algerino e lo spagnolo sono terzini, il preferito sarebbe lo spagnolo anche perché ha passaporto comunitario. Come dicevamo però la società bianconera starebbe lavorando anche a rinforzi per il centrocampo.

Uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera è Rodrigo De Paul, che non sarebbe considerato un titolare da Simeone. I due non avrebbero un rapporto professionale ideale, per questo l'argentino potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a gennaio.

La società spagnola lo ha acquistato dall'Udinese nel calciomercato estivo del 2021 per circa 40 milioni di euro.

De Paul potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Rodrigo De Paul nel mercato di gennaio. Il centrocampista argentino non avrebbe un rapporto ideale con il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone e per questo potrebbe lasciare la società spagnola.

Difficile però che l'Atletico Madrid riesca a monetizzare dal suo cartellino anche perché è stato pagato circa 40 milioni di euro nel calciomercato estivo del 2021. La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto solo se la società spagnola lo lasciasse partire in prestito con diritto di riscatto. A Torino ritroverebbe tre nazionali argentini, Leandro Paredes, Angel Di Maria e Matias Soulé.

Il mercato della Juve

Altro nome che piace alla Juventus per il centrocampo è Sandi Lovric, giocatore dell'Udinese approdato nella società friulana nel recente calciomercato estivo a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Lugano. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Il centrocampista sloveno è una delle rivelazioni del campionato italiano, in questo inizio di stagione ha segnato un gol fornendo un assist decisivo a un suo compagno.