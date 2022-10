La stagione 2022-2023 sta confermando la crescita di diverse società di Serie A ma anche le problematiche di altre. Una delle delusioni principali è la Juventus, che continua ad avere un rendimento altalenante. La sconfitta contro il Benfica dimostra come i bianconeri non siano al livello delle principali squadre europee. Errori difensivi ma anche problemi nel concretizzare le azioni da gol, anche se contro l'Empoli e il Benfica sono arrivati 7 gol totali. Una delle partenze più pesanti delle ultime stagioni è stata quella di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la società bianconera nel Calciomercato estivo del 2021.

Un trasferimento sorprendente soprattutto perché concretizzatosi negli ultimi giorni del mercato estivo. L'impatto del portoghese al Manchester United non è stato ideale, complice anche la difficile situazione che sta vivendo la società inglese sia in campionato che nelle competizioni europee. Il portoghese avrebbe potuto lasciare lo United nel recente calciomercato estivo ma nessuna società gli ha garantito l'ingaggio che attualmente guadagna. La situazione attuale però ci dice che Cristiano Ronaldo non è considerato un titolare da Ten Hag, è stato recentemente escluso dai convocati per il match contro il Chelsea per aver lasciato la panchina durante il match Manchester United - Tottenham. Le ultime notizie di mercato confermano che potrebbe lasciare la società inglese già a gennaio.

Potrebbe ritornare in Italia, piacerebbe al Napoli primo in classifica nel campionato italiano.

Cristiano Ronaldo potrebbe approdare al Napoli a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi Cristiano Ronaldo potrebbe ritornare nel campionato italiano. Non per trasferirsi alla Juventus ma per giocare nel Napoli, che potrebbe regalarsi un grande rinforzo in previsione di una stagione che potrebbe chiudersi con la vittoria di una o più competizioni importanti.

In questa prima parte di stagione la società campana sta dimostrando di essere una delle migliori in Europa, è prima in classifica nel campionato italiano oltre ad aver già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Sorprendono non solo le vittorie ma anche la qualità del gioco. Per questo potrebbe regalarsi un acquisto importante come Cristiano Ronaldo, che è in scadenza di contratto con il Manchester United.

Potrebbe anche lasciare a parametro zero la società inglese per approdare al Napoli.

La stagione fin qui disputata da Cristiano Ronaldo

Di certo dovrà accontentarsi di un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagna nel Manchester United. In questa stagione fino ad adesso il giocatore portoghese ha segnato due gol, uno nel campionato inglese e un altro in Europa League. I sostenitori del Napoli sperano che l'eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo non significhi la partenza di Oshimen, decisivo nella vittoria contro la Roma nel recente match del campionato italiano.