La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato per completare la rosa a disposizione di Allegri già nella prossima finestra invernale di mercato. In particolare, la dirigenza bianconera starebbe osservando diversi profili per completare le corsie esterne.

Juve, possibile sfida all'Inter per Jordi Alba

Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora starebbe tenendo in grande considerazione la candidatura di Jordi Alba, esterno del Barcellona che non è più un perno dello scacchiere tattico di Xavi e per questo potrebbe lasciare il club blaugrana già a gennaio.

I bianconeri vorrebbero impostare la trattativa sulla base di un prestito secco, ma devono battere la concorrenza dell'Inter che, in caso di cessione di Gosens potrebbe virare sul totem spagnolo già a gennaio.

Oltre al campione del Barca, la Vecchia Signora tiene in considerazione anche i profili di Bensebaini e Grimaldo che potrebbero liberarsi a zero durante la prossima estate.

Juve, le mosse per la Champions

Dopo la convincente vittoria in campionato contro il Bologna, la Juventus è pronta a conquistare i primi tre punti anche in Champions League. All'Allianz Stadium, arriva il Maccabi Haifa in una sfida fondamentale per le ambizioni europee della Vecchia Signora.

Nella sfida contro la formazione israeliana, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è pronto a confermare il suo 3-5-2 ma con qualche modifica rispetto all'undici sceso in campo contro il Bologna.

Infatti, dal primo minuto è pronto a ritornare Angel Di Maria. Dopo aver scontato la squalifica in campionato, il fuoriclasse argentino vuole tornare ad esser decisivo ed essere uno dei grandi protagonisti del palcoscenici europei. El Fideo dovrebbe far coppia con Dusan Vlahovic, ma attenzione alla candidatura di Arek Milik che resta uno dei calciatori più in forma della compagine bianconera.

A centrocampo, dovrebbero rivedersi dall'inizio anche Paredes che dovrebbe prendere il posto di Locatelli e Cuadrado per Alex Sandro. Confermato Mckennie che ha offerto una buona prestazioni con l'assist per il 2-0 di Vlahovic. Il centrocampista americano e Rabiot dovrebbero completare la mediana di Allegri. Infine, in difesa spazio al collaudato trio formato da Danilo, Bonucci e Bremer, con Szsescny che potrebbe esser preferito a Perin.

Buone notizie anche sul fronte infortunati. Chiesa e Pogba starebbero accelerando dai rispettivi infortuni. L'esterno italiano potrebbe ritornare nella lista dei convocati già nelle prossime partite mentre il centrocampista francese punta alle sfide contro Benfica ed Inter che potrebbero già risultare fondamentali per la stagione dei bianconeri.