Simone Inzaghi potrebbe giocarsi la permanenza sulla panchina dell'Inter nella gara in programma martedì 4 ottobre contro il Barcellona. La sconfitta maturata contro la Roma non è passata inosservata e la dirigenza avrebbe già iniziato a sondare i nomi che potrebbero succedere all'ex Lazio. In pole ci sarebbero Dejan Stankovic e Claudio Ranieri ma nelle ultime ore sarebbero stati valutati anche i profili di Christian Chivu, Paulo Sousa e Bielsa. Il primo sarebbe un'opzione interna e low cost, visto che è l'attuale allenatore della Primavera. Il secondo è senza contratto dopo l'esperienza al Flamengo, ma non convincerebbe a pieno la dirigenza meneghina, anche se conosce molto bene il calcio italiano.

L'ex Leeds, invece, sarebbe una suggestione ma avrebbe bisogno di maggior tempo per intraprendere un nuovo progetto. Bielsa sarebbe stato molto vicino alla Lazio prima che Claudio Lotito decidesse di puntare proprio su Simone Inzaghi. Le gare contro Barcellona e Sassuolo potrebbero essere decisive e, al momento, il nome più quotato per un possibile posto da allenatore sarebbe quello di Dejan Stankovic. L'ex centrocampista accetterebbe molto volentieri il ruolo dopo essersi separato dalla Stella Rossa, club allenato nella scorsa stagione calcistica. Potrebbe essere una scelta soprattutto per dare una svolta dal punto di vista mentale all'ambiente.

Inter: buone notizie da Lautaro Martinez

Nella gara contro i catalani, in porta giocherà Andrè Onana.

Non è dunque finito il dualismo con Samir Handanovic e l'ex Ajax continuerà il suo percorso intrapreso nelle gare di Champions League. Buone notizie arriverebbero anche da Lautaro Martinez. I controlli strumentali non hanno evidenziato lesioni e l'attaccante potrebbe essere già convocato per il match contro la formazione di Xavi.

Il numero 10 di Inzaghi aveva manifestato un risentimento ai flessori ed era uscito zoppicando dopo il triplice fischio della partita di campionato persa per 2-1 contro la Roma di Joseè Mourinho.

"Stamattina ha fatto un esame in cui non si è evidenziato nulla. Ha chiuso la partita affaticato, oggi farà un allenamento parziale e vedremo in che condizioni sarà, è da valutare.

Portieri? Valuterò sempre di partita in partita, domani giocherà Onana". Ha dichiarato Inzaghi durante la conferenza stampa che ha presenziato con Matteo Darmian nel giorno della vigilia della gara di Champions League. Se Lautaro Martinez dovesse dare forfait, l'Inter potrebbe scendere in campo con la coppia offensiva composta da Edin Dzeko e Joaquin Correa. Una scelta obbligata, visto che neanche Romelu Lukaku ha ancora smaltito il suo infortunio ai flessori.