Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione invernale di Calciomercato è sicuramente Eden Hazard, che al Real Madrid è finito ai margini della rosa di Carlo Ancelotti. Il fantasista belga preme per giocare con maggiore continuità e la vetrina del Mondiale potrebbe essere utile per dimostrare di essere in grado di fare ancora la differenza ad alti livelli. Anche in Italia non mancano le società interessate a lui, anche se a determinate condizioni solamente.

In particolare, su Hazard ci sarebbero l'Inter e la Juventus, che in campionato stanno provando a risalire la classifica dopo un inizio molto complicato.

Proprio per questo motivo, potrebbero intervenire sul mercato tra poco più di due mesi per rinforzare le rispettive squadre seguendo le indicazioni di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri.

L'Inter pensa a Eden Hazard

Eden Hazard non è felice al Real Madrid. Acquistato dal Chelsea per oltre 100 milioni di euro con il difficile compito di non far rimpiangere Cristiano Ronaldo, non è mai riuscito a mostrare a pieno il proprio valore, anche per diversi problemi fisici. Quest'anno il belga sembra stare meglio ma, nonostante ciò, Carlo Ancelotti non lo vede e per questo potrebbe essere ceduto già a gennaio. Solo tre le presenze raccolte in campionato e 2 in Champions League, che accrescono un malumore manifestato durante la sosta per le Nazionali: "È una situazione delicata perché voglio giocare di più.

Non sono sorpreso del livello che ho mostrato, sono fiducioso nel mio talento, ma avrei potuto fare di più. So cosa posso fare quando gioco", le parole del fantasista.

Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, che potrebbe cedere Joaquin Correa, finito nel mirino del Newcastle. Dunque, servirà un innesto in avanti e sul belga si potrebbe lavorare grazie ai buoni rapporti tra le due società e all'amicizia tra lo stesso Hazard e Romelu Lukaku.

Il classe 1991 ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e la società nerazzurra sarebbe pronta a proporre un prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 15 milioni di euro, a patto che il Real partecipi in parte al ricco ingaggio da 15 milioni di euro percepito in Spagna.

L'offerta della Juventus

Anche la Juventus avrebbe messo gli occhi su Eden Hazard in vista della prossima sessione di calciomercato.

Il belga sarebbe l'ideale in caso di 4-3-3 e potrebbe arrivare qualora davvero Angel Di Maria chiedesse di andare via con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. In quel caso i bianconeri potrebbero mettere sul piatto lo stesso ingaggio del Fideo per il belga, da poco più di 7 milioni di euro a stagione più bonus. Anche in questo caso è probabile che il Real possa aprire alla cessione in prestito, ma sarà necessario partecipare al pagamento dell'ingaggio del giocatore.