Secondo quanto riporta la testata britannica Telegraph, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare lo United nel mercato invernale per approdare in una delle squadra che si qualificheranno ai prossimi ottavi di Champions League.

Calciomercato, Ronaldo a gennaio potrebbe lasciare lo United

Cristiano Ronaldo è stato uno dei protagonisti della scorsa finestra estiva di Calciomercato. La sua volontà di lasciare il Manchester United per approdare in un club iscritto alla attuale Champions League ha fatto il giro del mondo ed il suo agente, George Mendes, lo avrebbe offerto a diverse squadre tra cui apparirebbero i nomi di Napoli e Juventus.

L'alto ingaggio del portoghese, oltre 30 milioni di euro annuali, sarebbe stato il maggiore ostacolo per un suo trasferimento e alla fine, volente o nolente, CR7 è dovuto restare in Inghilterra, dove Ten Hag lo fa spesso e volentieri sedere sulla panchina dei "Red Devils". Tutto questo però, potrebbe cambiare nuovamente a gennaio, con l'apertura della sessione invernale a cavallo del termine di un mondiale in Qatar nel quale l'asso lusitano si presenterà da grande protagonista con il suo Portogallo. Seguendo dunque le indiscrezioni filtrate nella giornata di oggi, l'agente del calciatore classe '85 starebbe già pensando di tornare alla carica per permettere al suo assistito di lasciare lo United ed approdare in una delle 16 squadre che andranno agli ottavi di Champions League.

Non si potrebbe escludere un ritorno di Cristiano Ronaldo in Serie A, con le milanesi, il Napoli e la Juventus eventualmente di nuovo coinvolte nell'affare. Ovviamente, visto che si tratterebbe di un'operazione che si strutturerebbe a metà anno, anche il discorso dell'ingaggio andrebbe a diluirsi, con lo United che in caso volesse davvero cedere CR7, potrebbe anche pagarne metà dello stipendio.

Cristiano Ronaldo in panchina, Roy Keane non ci sta: "È una mancanza di rispetto"

Restando in tema Cristiano Ronaldo, il portoghese come già detto, starebbe soffrendo le scelte tecniche di Ten Hag che spesso e volentieri lo ha lasciato in panchina. Di questo argomento dunque, ha voluto parlare una leggenda del Manchester United, Roy Keane, che ai microfoni di Sky Sport Uk ha detto: "Penso che il Manchester United stia mancando di rispetto a Ronaldo e credo che avrebbero dovuto cederlo prima della fine del mercato.

Ok, sei l'allenatore e hai diverse opzioni, ma non tieni Ronaldo in panchina, è uno dei migliori calciatori di sempre. È una mancanza di rispetto totale. E penso che nel corso dei mesi possa diventare un problema nello spogliatoio".