La Juventus starebbe già studiando le prime mosse da effettuare nella prossima finestra di Calciomercato estiva e tra i nomi seguiti dai bianconeri, risulterebbe esserci quello di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid. Oltre a lui, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino anche Rodri Sanchez e Asensio.

Calciomercato Juventus, Rodrigo De Paul sarebbe uno degli obiettivi per la prossima estate

La Juventus continuerebbe con il suo lavoro di scouting sul mercato per trovare un centrocampista che possa dare sicurezza ed esperienza al reparto. Nelle ultime ore, indiscrezioni vorrebbero la compagine bianconera attenta osservatrice di Rodrigo De Paul.

Il mediano argentino, attualmente in forza all'Atletico Madrid, starebbe faticando ad imporsi presso la corte di Diego Simeone, ed il suo scarso minutaggio, circa 300 minuti diluiti in 6 presenze nella Liga, ne sarebbero una riprova. Il calciatore sudamericano dunque, avrebbe palesato una volontà di cambiare aria e la Juventus potrebbe approfittare della situazione per portarlo alla Continassa per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. La trattativa fra le parti potrebbe quindi svilupparsi per la prossima estate, visto che l'Atletico Madrid difficilmente si priverebbe di un elemento utile per far riposare i titolari a metà stagione. Su De Paul infine, ci sarebbe anche l'interessamento del Milan di Stefano Pioli, che dopo aver perso Franck Kessié a parametro zero nella scorsa sessione estiva di mercato, vorrebbe acquisire un centrocampista di gamba, che sappia anche fare schermo davanti la difesa e far ripartire l'azione.

Juventus, gli altri movimenti di mercato: piacerebbe Rodri Sanchez e Asensio

La Juventus oltre a Rodrigo De Paul, osserverebbe altri profili per potenziare la rosa del prossimo anno e Rodri Sanchez sarebbe uno di quelli. Centrocampista offensivo del Real Betis classe 2000, avrebbe attratto le attenzioni della Vecchia Signora e non solo.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, anche la Roma di José Mourinho si starebbe informando per il ventiduenne spagnolo, che di conseguenza, potrebbe scatenare un derby italiano in sede di calciomercato. Il suo cartellino, ad ora, verrebbe comunque valutato una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Discorso diverso invece varrebbe per un altro calciatore che sarebbe seguito dalla Juventus, Marco Asensio.

Il fantasista ventiseienne iberico attualmente in forza al Real Madrid, a fine stagione dovrebbe liberarsi a parametro zero dai "Blancos", tuttavia il suo alto ingaggio, circa 8 milioni di euro annuali, renderebbero un suo arrivo alla Continassa davvero complicato da realizzarsi.