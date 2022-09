L’Athletico Paranaense, compagine brasiliana di Curitiba, è la prima finalista della Copa Libertadores 2022: il Furacão si guadagna dopo 17 anni d’attesa una seconda chance di conquista della massima competizione calcistica del Sudamerica eliminando nel doppio confronto di semifinale i connazionali del Palmeiras trionfatori nelle due edizioni precedenti. La formazione diretta da Luiz Felipe Scolari, dopo essersi aggiudicata in casa per 1-0 il match d’andata disputato la scorsa settimana all’Arena da Baixada, consegue nella notte italiana un pareggio esterno per 2-2 in quello di ritorno giocato all’Allianz Parque di San Paolo.

I rossoneri, in superiorità numerica dal 48’ del primo tempo per l’espulsione diretta di Murilo, rimontano con le reti di Pablo (64’) e David Terans (85’) il doppio svantaggio determinato dalle realizzazioni di Gustavo Scarpa (3’) e Gustavo Gómez (55’). Per conoscere il nome dell’avversaria dell’Athletico Paranaense nell’atto conclusivo della 63^ edizione della Copa Libertadores, in programma il 29 ottobre al Monumental Isidro Romero Carbo di Guayaquil in Ecuador, bisognerà attendere l’esito del return match di semifinale tra i brasiliani del Flamengo e gli argentini del Vélez Sarsfield in scena questa notte (ore 02:30) al Maracanã. Il Mengão ha ipotecato sette giorni or sono il passaggio del turno ottenendo una clamorosa affermazione esterna per 4-0 nella prima sfida disputata all’Estadio José Amalfitani.

Cronaca

Il match si apre nel migliore dei modi per il Palmeiras: Gustavo Scarpa approfitta di un intervento alquanto approssimativo di Pedro Henrique su un cross basso dalla sinistra di Zé Rafael per superare Bento con una precisa battuta. Il Verdão controlla senza particolari problemi le iniziative degli avversari, ma in chiusura di prima frazione si ritrova in dieci a causa del rosso diretto rimediato da Murilo per un’entrata scomposta in mezzo al campo ai danni di Canobbio.

La compagine di Abel Ferreira, nonostante l’inferiorità numerica, riesce sugli sviluppi di una lunga rimessa con le mani di Marcos Rocha a portarsi al 55' sul 2-0 grazie a un beffardo lob di testa effettuato da Gustavo Gómez con le spalle rivolte alla porta. L’Athletico Paranaense accorcia le distanze al 64’ con Pablo a segno da pochi passi al termine di un’azione avviata da un’apertura a sinistra di Thiago Heleno, proseguita con un cross da Vitinho e rifinita sul secondo palo da Vitor Roque con un puntuale appoggio all’indietro.

Il Palmeiras torna a farsi pericoloso al 72’: Gabriel Menino, servito sul versante destro dell’area da Dudu, si vede deviare in angolo da Bento la sua potente conclusione sul primo palo da distanza ravvicinata. A spegnere il sogno del Verdão di allungare a tre la striscia di trionfi consecutivi nella Copa Libertadores è all’85’ un fendente da fuori area di David Terans reso ancor più insidioso da una deviazione effettuata sulla traiettoria da Piquerez.

Il tabellino di Palmeiras vs Athletico Paranaense 2-2 (1-0)

Palmeiras (4-4-2): Weverton; Marcos Rocha (33’ st Mayke), Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez (42’ st Merentiel); Gabriel Menino (42’ st Atuesta), Zé Rafael, Bruno Tabata (1’ st Luan), Scarpa; Rony (33’ st Wesley), Dudu.

All.: Abel Ferreira. Athletico Paranaense (4-3-3): Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner (1’ st Pedrinho); Erick (17’ st Pablo), Fernandinho, Alex Santana (1’ st Terans); Agustín Canobbio (1’ st Rômulo), Vitinho, Vitor Roque (45’ st Matheus Fernandes). All.: Turra (Scolari squalificato). Arbitro: Esteban Ostojich (URU). Reti: 3’ pt Gustavo Scarpa (P), 10’ st Gustavo Gómez (P), 19’ st Pablo (AP), 40’ st Terans (AP). Espulsione: 48’ pt Murilo (P) . Ammonizioni: Gabriel Menino e Weverton (P); Alex Santana, Cannobio, Thiago Heleno e Pedrinho (AP).