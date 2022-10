Blindare i calciatori più importanti dell'organico a disposizione di Simone Inzaghi. E' questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte rinnovi di quei giocatori che hanno un ruolo fondamentale nel progetto. Tra questi c'è sicuramente Hakan Calhanoglu, perno del centrocampo.

Inter, si lavora al rinnovo di Calhanoglu

Visto il ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Inzaghi e le prestazioni di livello con reti importanti come quella contro il Barcellona, la società nerazzurra sarebbe pronta a negoziare il rinnovo contrattuale del centrocampista turco.

Stando alle ultime notizie di mercato, ci sarebbe in programma un incontro durante una pausa legata ai Mondiali in Qatar per trattare il rinnovo dell'ex Milan e continuare l'esperienza a Milano. La società nerazzurra potrebbe proporre un contratto da circa 5 milioni di euro per trattenere il fantasista turco, finito nel mirino delle big di Premier League. I nerazzurri non vogliono cederlo e perdere così un elemento fondamentale per la mediana.

Oltre Calhanoglu, l'Inter spera di poter trovare un accordo anche per Milan Skriniar. Nelle prossime settimane potrebbe esserci un incontro con l'entourage del calciatore per provare a trovare un accordo sul rinnovo. In caso contrario, la posizione del centrale slovacco resta in bilico con una cessione che potrebbe avvenire anche a gennaio.

Sulle tracce del difensore nerazzurro c'è sempre il Paris Saint Germain che potrebbe mettere sul piatto 30 milioni per convincere la società nerazzurra a cedere il calciatore.

Inter, possibile sfida al Milan per Okafor

Non solo rinnovi contrattuali. L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato estivo per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

In particolare, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione sul fronte offensivo con Dzeko e Correa che potrebbero lasciare Milano al termine della stagione.

Per questo, la dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili in caso di partenza del bomber bosniaco e della seconda punta argentina. Stando alle ultime notizie di mercato, tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Noah Okafor, talentuoso attaccante svizzero che sta conquistando l'Europa con grandi prestazioni con la maglia del Salisburgo.

Il club austriaco chiede una cifra attorno ai 40 milioni per cedere l'attaccante. Oltre a trovare un accordo economico, l'Inter deve battere la concorrenza di altri club europei, in particolare del Milan che sarebbe a caccia di un attaccante giovane e di grande qualità da affiancare al totem Olivier Giroud.

Oltre Okafor, i nerazzurri monitorano anche altri profili come Marcus Thuram del Borussia Moncheglabach, già trattato dopo l'addio di Lukaku.