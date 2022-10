Daniele Adani ha parlato nuovamente della Juventus e di Massimiliano Allegri, criticando il tecnico toscano per non aver migliorato la squadra piemontese negli ultimi 16 mesi. Anche il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha analizzato il momento della Vecchia Signora, affermando come i giocatori della compagine bianconera darebbero l'impressione di non avere come primo obiettivo la vittoria.

Adani, nuova critica a Massimiliano Allegri dell'ex calciatore nerazzurro: 'La Juve non migliora in nulla'

Daniele Adani è tornato a parlare della Juventus, lanciando una nuova frecciatina al tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

L'ex calciatore nerazzurro e ora cronista per la Rai è intervenuto nello storico programma 90° minuto, commentando la sconfitta della compagine piemontese rimediata contro il Milan sabato pomeriggio per il risultato di 2 a 0 e dicendo quanto segue: "In un discorso molto più generale non c’è assoluzione per nessuna delle componenti. C’è sempre una scusa che porta al giorno dopo ma non c’è mai un percorso lungimirante per prendersi le proprie responsabilità. Questo non dura da quattro mesi, ma da sedici. In quest’ultimo percorso è stato richiamato Allegri per ripristinare vecchi parametri che ormai non valgono più. Il problema della Juventus non è la partita di ieri, ma il fatto che non migliora in nulla".

Adani non è nuovo ad attacchi più o meno diretti nei confronti di Massimiliano Allegri, tant'è vero che in una delle ultime puntate della Bobo Tv, show condotto da Christian Vieri sulla piattaforma online Twitch, aveva detto: "Quello che sta facendo Allegri nuoce solo a una persona, a se stesso e probabilmente non gliele frega neanche tanto.

Sta facendo male ai suoi tifosi, ai suoi giocatori e al calcio perché non c'è niente di giusto in quello che sta facendo".

Sconcerti: 'Nessuno in squadra rema contro Allegri ma ai calciatori sembra quasi non interessi vincere'

Restando in tema Allegri, anche Mario Sconcerti ha voluto dire la sua sul tecnico bianconero. Il giornalista sportivo, intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, ha analizzato il momento della compagine bianconera e quello del tecnico toscano, affermando quanto segue: "Nessuno rema contro Allegri, ma nessuno riesce a dargli abbastanza.

Certo che Allegri deve avere una reazione, perché i risultati sono terribili. La Juve ha un punto in più del Sassuolo, dieci in meno del Napoli: non è ammissibile, significa che per stare in quella posizione di classifica si può spendere anche molto meno. E non è da Juve. Non c’è un progetto collettivo, sembra quasi che alla squadra non interessi vincere".