La Juventus ha rimediato una sconfitta pesante contro il Benfica che significa eliminazione dalla Champions League. Dopo diverse stagioni la squadra bianconera non si qualifica agli ottavi di finale della competizione europea. L'ultima giornata del girone ci dirà se i bianconeri giocheranno i sedicesimi di Europa League o se non disputeranno nessuna competizione Europa nella seconda parte della stagione. Intanto però sono arrivate tante critiche dopo il match contro i portoghesi, che non hanno risparmiato giocatori e tecnico. Proprio Massimiliano Allegri potrebbe anche non essere confermato per la stagione 2023-2024, alcuni addetti ai lavori parlano anche di un suo possibile esonero durante la pausa mondiale, soprattutto se dovessero arrivare altri risultati deludenti da qui a novembre.

Fra i tecnici avvicinati alla panchina bianconera ci sarebbe anche Zinedine Zidane, che in una recente intervista alla stampa francese ha confermato che a breve ritornerà ad allenare. Da capire se in una società o se eventualmente in una nazionale, considerando che diversi giornali sportivi confermano il fatto che potrebbe sostituire dopo il mondiale sulla panchina della nazionale francese Didier Deschamps.

Il tecnico Zidane è pronto a ritornare su una panchina importante

'Tornerò presto. Aspettate un po’, non sono lontano dall’allenare di nuovo'. Queste le dichiarazioni di Zinedine Zidane alla stampa francese, il tecnico ha confermato che a breve ritornerà su una panchina. Fra le possibilità ci sarebbe la nazionale francese, considerando che Deschamps dopo diverse stagioni potrebbe lasciare la rappresentativa.

Diversi giornali sportivi però parlano anche di una Juventus che vorrebbe Zidane come nuovo tecnico per il dopo Allegri. La disfatta europea contro il Benfica potrebbe agevolare l'esonero del toscano, se non a novembre, a fine stagione. Molto dipenderà anche dalle prestazioni della Juventus da qui a novembre ma anche dalla volontà di Zidane di accettare una panchina di una società a stagione iniziata.

In caso di esonero di Allegri la Juventus potrebbe affidarsi anche ad un traghettatore fino a giugno e poi ad un tecnico con esperienza internazionale. Abbiamo parlato di Zidane ma non è l'unico tecnico seguito dalla Juventus per un nuovo progetto sportivo.

I possibili nomi per il dopo Allegri

La Juventus valuta diversi nomi per il post Allegri.

Abbiamo parlato di Zidane, piacciono anche Tomas Tuchel, attualmente senza panchina dopo l'esonero dal Chelsea, e due tecnici italiani come Conte e Gasperini. Proprio l'attuale tecnico del Tottenham potrebbe non prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Sarebbe pronto ad accettare un'eventuale offerta della società bianconera.