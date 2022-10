La Juventus è attesa dal altre conferme importanti dopo le vittorie contro il Torino e l'Empoli. I bianconeri dovranno cercare di vincere le due partite di Champions League contro il Benfica e il Paris Saint Germain per sperare in una qualificazione agli ottavi di finale. Dopo un inizio di stagione non ideale la squadra bianconera sembra aver ritrovato motivazione e prestazioni. Le dichiarazioni di Agnelli post sconfitta contro il Maccabi Haifa sembrano essere state decisive, molto però della conferma dei giocatori e del tecnico passa dalla stagione che disputerà la Juventus.

Se non dovessero arrivare vittorie di competizioni potrebbe concretizzarsi l'esonero di Massimiliano Allegri. Si parla molto del possibile ritorno di Antonio Conte, che va in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno e che avrebbe deciso di non prolungare il suo contratto con la società inglese. Piace molto anche Zinedine Zidane, che però potrebbe sostituire Deschamps sulla panchina della nazionale francese dopo il mondiale. Altre nome avvicinato alla società bianconera è quello di Tomas Tuchel, il tedesco è stato recentemente esonerato dal Chelsea, sostituito da Potter. Secondo le ultime notizie di mercato non avrebbe accettato un'offerta recente dell'Aston Villa dopo l'esonero di Steven Gerrard.

Il tecnico aspetterebbe una società importante che lotta per vincere e potrebbe gradire l'approdo in quella bianconera.

La Juventus potrebbe sostituire Allegri con Tuchel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Tuchel non avrebbe accettato l'offerta dell'Aston Villa per sostituire Steven Gerrard, recentemente esonerato. Il tedesco aspetterebbe una panchina importante quale potrebbe essere la Juventus, che da giugno potrebbe sostituire Massimiliano Allegri.

Molto dipenderà dalla stagione che disputerà la società bianconera. Se non dovessero arrivare vittorie di competizioni, la partenza del toscano potrebbe concretizzarsi. Tuchel ha dimostrato nelle ultime stagioni di saper vincere, come dimostrano Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per Club con il Chelsea. Un tecnico che darebbe un gioco europeo alla squadra bianconera e che potrebbe garantire un salto di qualità nelle competizioni come la Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per migliorare una rosa che ha diversi problemi soprattutto in difesa. Diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera a fine stagione. Si lavora già a gennaio all'acquisto di un centrale di difesa e quello di un terzino. A tal riguardo piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare nella società bianconera a prezzo vantaggioso.