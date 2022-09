La Juventus è attesa da settimane importanti per quanto riguarda il calcio giocato. Confermata la fiducia a Massimiliano Allegri, che però dovrò migliorare gioco e risultati della squadra bianconera. Gli obiettivi immediati sono avvicinare i primi posti in classifica nel campionato italiano e qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League anche se le due sconfitte nei primi due match del girone non agevolano il lavoro. Serviranno quattro vittorie, a partire dalla sfide contro il Maccabi Haifa e poi contro il Benfica e il Paris Saint Germain.

A proposito della società portoghese la Juventus starebbe valutando un giocatore che anche in questa stagione si sta confermando nel campionato portoghese ed in Champions League. Parliamo di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro in scadenza di contratto a giugno 2023. Il giocatore piace a diverse società, si è parlato di Barcellona ma anche di Newcastle. In questo momento però secondo le ultime notizie di mercato la Juventus sarebbe in vantaggio per il suo acquisto. Il direttore sportivo Cherubini potrebbe anticipare le altre società offrendo una somma importante al Benfica già a gennaio. La società portoghese potrebbe accettare anche perché lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno. C'è il rischio che lasci il Benfica a parametro zero a giugno.

La Juventus potrebbe trovare un'intesa per il suo acquisto già dopo il mondiale così da averlo disponibile da gennaio per la seconda parte di stagione.

Possibile rinforzo di gennaio il giocatore Grimaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Alejandro Grimaldo a gennaio. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno ma la società bianconera potrebbe anticipare il suo acquisto già dopo il mondiale così da averlo disponibile per la seconda parte di stagione.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro considerando che è in scadenza di contratto con la società portoghese a fine stagione. Potrebbe essere il primo rinforzo del 2023, sarebbe considerato il sostituto ideale di Alex Sandro che dovrebbe lasciare a parametro zero la Juventus a giugno. Grimaldo è un giocatore che può fare il terzino ma anche il centrocampista sinistro, deve migliorare in fase difensiva ma ha dimostrato di saper supportare le azioni da gol anche con gli assist.

Piace anche a diverse società inglesi.

La stagione fin qui disputata da Grimaldo

Il giocatore Grimaldo ha disputato fino ad adesso una stagione importante sia nel campionato portoghese che in Champions League. Lo spagnolo ha giocato 7 match in campionato fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. Ottimo l’impatto in Champions League, nel primo match del girone contro il Maccabi Haifa ha fornito l’assist per l’1 a 0 e il gol del 2 a 0 con un grande tiro da fuori area. Riferimento del Benfica da diverse stagioni sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale, potrebbe trasferirsi nella società bianconera.